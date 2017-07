Nun hat Rainer Rehak auch vor dem Verwaltungsgericht verloren – vorerst. Der Informatiker hatte vom Polizeipräsidenten Auskunft darüber verlangt, wo genau die Grenze des „kriminalitätsbelasteten Ortes“ im Gebiet an der Rigaer Straße verläuft. Er hatte sich dafür auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) berufen.

Die entsprechenden Anfragen an die Polizei sowie die ablehnenden Bescheide hatte Rehak auch auf der Internetseite „FragDenStaat“ veröffentlicht. Seine Klage hat die 2. Kammer am 26. Juni zurückgewiesen, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Zur Begründung führten die Richter aus, ein Anspruch auf Zugang zu Informationen über die genaue räumliche Ausdehnung eines von der Polizei festgelegten „kriminalitätsbelasteten Ortes“ bestehe nicht. Nach dem Berliner IFG bestehe kein Recht auf Aktenauskunft, soweit ein vorzeitiges Bekanntwerden des Akteninhalts mit einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung unvereinbar sei. Das sei hier der Fall.

Mehr Rechte für Polizisten

Die Polizei hat an „kriminalitätsbelasteten Orten“ weiterreichende Rechte, zum Beispiel für Durchsuchungen und verdachtsunabhängige Identitätskontrollen. Wüssten die zu kontrollierenden Personen den genauen Grenzverlauf, so könnten sie sich der Kontrolle leichter entziehen. Damit würde jedoch verhindert, dass die Polizei ihre Aufgaben erfüllt, so das Gericht sinngemäß.

Polizeipräsident Klaus Kandt hatte die Liste der kriminalitätsbelasteten Orte kürzlich auf Drängen der Koalition veröffentlicht, allerdings ohne genauen Grenzverlauf. Dieser sei auch nicht statisch.

Rehak hatte das Klageverfahren durch Crowdfunding finanziert und prüft jetzt, ob es sinnvoll ist, einen Antrag auf Zulassung der Berufung zu stellen. „Polizei ist gut und richtig, wir finden nur, dass Zusatzbefugnisse der Exekutiven transparent sein müssen“, sagte Rehak dem Tagesspiegel. Die Bedenken, dass sich Personen der Kontrolle entzögen, indem sie sich außerhalb der Grenzen des kriminalitätsbelasteten Ortes aufhielten, teilt er nicht: „Die Polizei kann ja immer noch einschreiten, wenn sie etwas Verdächtiges beobachtet.“

Wo Berlin am gefährlichsten ist

Anfang Juni hat die Polizei die Liste der kriminalitätsbelasteten Orte veröffentlicht. Diese sind: Alexanderplatz, Leopoldplatz, Kleiner Tiergarten, Schöneberg-Nord im Bereich Nollendorfplatz und Teile des sogenannten „Regenbogenkiezes“, Görlitzer Park, Warschauer Brücke, Kottbusser Tor, Teile der Hermannstraße, Hermannplatz und ein kleiner Bereich der Rigaer Straße.

In die Liste aufgenommen wurden diese Orte, weil dort Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden, also zum Beispiel Raubtaten, Brandstiftungen, gefährliche Körperverletzungen, gewerblicher/bandenmäßiger Taschendiebstahl, Drogen-Handel.

Die Polizei hat an diesen Orten erweiterte Befugnisse, sie darf verdachtsunabhängig Identitätsfeststellungen durchführen sowie Personen und Sachen durchsuchen.