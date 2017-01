Es sind zwar nicht die 25 Euro, die in den rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen gehandelt wurden. Aber der Preis für das Sozialticket soll zum 1. Juni von 36 Euro um circa acht Euro auf 27 bis 28 Euro sinken. Das sagte ein Sprecher von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem Tagesspiegel am Freitag. Kurz zuvor hatten sich Pop und Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) auf diesen Kompromiss geeinigt. Bus- und Bahnfahren wird also für Menschen mit Berlinpass bald günstiger.

Die Vergünstigung des "Berlin Ticket S" war im Koalitionsvertrag vereinbart worden, sie ist ein wichtiges Projekt von Rot-Rot-Grün, das auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielte. Hartz-IV-Empfänger haben im Jahr 2016 nur einen Zuschuss von rund 25 Euro vom Jobcenter für den Bereich Mobilität bekommen. Die Differenz von elf Euro zum Sozialticket war von SPD, Linken und Grünen kritisiert worden, sie sei auch dafür verantwortlich, dass nur rund jeder Fünfte der etwa 660.000 Berliner Anspruchsberechtigten das Ticket regelmäßig kauft. Der Preis sollte an den Jobcenter-Zuschuss angepasst werden.

Etat um 11 Millionen Euro erhöht

Nun haben sich die Dinge allerdings verändert: Für das Jahr 2017 haben Statistiker auf Bundesebene das Existenzminimum neu berechnet. Auf den Bereich Mobilität entfallen jetzt 32,90 Euro, also rund acht Euro mehr als noch im Vorjahr. Daraufhin schlug die Berliner SPD vor, das Sozialticket fortan 33 oder 34 Euro kosten zu lassen. Auf Druck von Wirtschaftssenatorin Pop einigte man sich aber schließlich auf einen Preis zwischen 27 und 28 Euro.

"Ich freue mich", sagte sie am Freitag zu der Entscheidung. Ihr Ressort muss die Zuschüsse an die BVG aufbringen, der Etat wird um 11 Millionen Euro erhöht. Sprecher Sven Siebert sagte, er gehe davon aus, dass wegen des günstigeren Preises mehr Menschen als bisher das Ticket nutzen werden. Zur Zeit werden im Jahr rund zwei Millionen Monatstickets erworben. Das Sozialticket können Inhaber eines Berlin-Passes an BVG-Verkaufsstellen kaufen.