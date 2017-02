Die von dem islamistischen Terroristen Anis Amri besuchte Fussilet-Moschee im Berliner Stadtteil Moabit ist geschlossen worden. Auf einem Zettel an der Tür der Gebetsräume war am Dienstag in Deutsch und Türkisch zu lesen: „Die Moschee ist endgültig geschlossen.“ Die Polizei bestätigte das. Auch die Schilder an der Tür waren abmontiert. Der RBB berichtete, der Hauseigentümer und der Moscheeverein hätten sich auf ein Ende des Mietvertrags geeinigt. Möbel und Gebetsteppiche sollen bereits abtransportiert worden sein. Mit der Schließung reagierte der Moscheeverein möglicherweise auch auf Verbotsbestrebungen der Behörden.





Polizeisprecher Winfried Wenzel sagte, man nehme die Entscheidung des Vereins, das Gebäude nicht mehr zu nutzen, zur Kenntnis. „Wichtiger für die Berliner Polizei ist aber die Frage, wohin sich die potenziellen Gefährder wenden.“ Es sei durchaus sinnvoll, das Verbotsverfahren gegen den Moscheeverein weiter zu treiben. Dann könnten die bisher Verantwortlichen keine neue Moschee unter dem gleichen oder einem ähnlichen Namen gründen. Einschlägig bekannte andere Einrichtungen blieben aber weiterhin auf dem Radar der Sicherheitsbehörden.



Die Fussilet-Moschee war schon länger als Zentrum radikaler Islamisten im Visier der Ermittler. Seitdem bekannt geworden war, dass der Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri sich dort wiederholt aufgehalten hatte, war der Druck auf den Senat gestiegen, eine Schließung anzuordnen. Zuletzt gab es Ende Januar eine Razzia, bei der ein Deutschmarokkaner und zwei Türken unter Terrorverdacht festgenommen wurden. Einer der Türken war ein führender Kopf des Moscheevereins. (mit dpa)