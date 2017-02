Man muss kein Feuerwehrmann sein, um diese Bilanz alarmierend zu finden: „Seit 2006 keine Brandschutzbegehung, Rauchmelder nur im Dachgeschoss, Treppenaufgänge zu schmal“, listet das Protokoll einer aktuellen Begehung mit allen Verantwortlichen die gravierendsten Mängel der Pankower Schule im Hasengrund auf. Aber das ist nur der Anfang.

Denn das Protokoll hat noch einige andere Probleme im Blick: Die neue Turnhalle ist – anders als zugesagt – noch immer mit Flüchtlingen belegt, die alte Turnhalle wird gerade zur Mensa umgebaut, weshalb der Schulhof nur begrenzt nutzbar ist, und die Schüler per Pendelverkehr zum Sport müssen. Und dann wäre da noch der Sanierungsstau von neun Millionen Euro, weshalb die Schule bald für mehrere Jahre ausgelagert werden muss. Die Eltern sind entsetzt, die Lehrer erschöpft, und der neue Bildungsstadtrat Torsten Kühne (CDU) muss jetzt Lösungen finden.

Die Betroffenen brauchen Geduld

Der Fall „Hasengrundschule“ steht für all das, was jetzt ansteht in Berlin: Der immense Sanierungsstau ist zwar endlich ermittelt, Geld steht bereit, aber das Personal für die Umsetzung fehlt noch immer, auch wenn der Senat angekündigt hat, den Bezirken zu helfen: Bis alle Stellen bewilligt, ausgeschrieben und besetzt ist, wird noch lange Zeit vergehen.

Auch in anderer Hinsicht brauchen die Betroffenen Geduld: Zwar hat sich Rot-Rot-Grün vorgenommen, die bürokratischen Hürden bei Bauvorhaben zu senken, aber noch sei da „wenig Konkretes zu hören“, bedauerte Kühne am Donnerstag nach einer Sondersitzung der Bildungsstadträte mit Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD). Dabei sei doch klar, „dass die Schüler da sind: Wir können nicht mehr warten“, mahnt Kühne zu mehr Eile bei den angekündigten Neuerungen in Sachen „Schulbau“, mit denen nicht nur die SPD in den Wahlkampf gegangen war.

Baubeginn für die Sanierung im Jahr 2022

Pankow mit seinem enormen Schülerzuwächsen leidet besonders unter den bürokratischen Hürden bei Bauvorhaben, aber auch andere Bezirke sind in akuter Not. So gab es am Donnerstag Neuigkeiten von der Franz-Carl-Achard-Schule in Kaulsdorf: Der CDU-Abgeordnete Mario Czaja hatte mittels parlamentarischer Anfrage etwas über die Sanierungspläne in der maroden Grundschule wissen wollen. Durch Rackles’ Antwort kam heraus, dass es mit der gewünschten Beschleunigung auch hier nichts wird: Auf 2022 ist der Baubeginn für die Sanierung des Altbaus terminiert.

Auch der Bau der geplanten neuen Achard- „Zweifeldturnhalle“ scheint Probleme zu machen. Jedenfalls schreibt Rackles, um die „Zulässigkeit“ dieser Turnhalle zu erreichen, sei es erforderlich, den „Bebauungsplan XXIII-32a“ zu ändern. Stattdessen benötige man den „Bebauungsplan XXIII-32a-1“.

Wie berichtet, wollte der Bezirk den Altbau der Schule wegen Schwammbefalls abreißen, was Eltern durch Proteste verhinderten. Der Zustand des Gebäudes führte aber dazu, dass Schüler einige Monate lang pendeln mussten. Allein dadurch entstanden laut der Antwort auf Czajas Anfrage Zusatzkosten von über 550.000 Euro.