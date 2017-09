Mirabellen ernten in der Kita

Die Früchte der eigenen Arbeit konnten die Kinder der Kita "The Animal House" am Freitag ernten. Schon den Sommer über haben sie bei der Pflege des Gartens im Innenhof der Kita geholfen. Zum Aktionstag "Gemeinsame Sache" stand nun die Ernte von Pfirsichen und Mirabellen auf dem Programm. "Besonders das Gießen lieben die Kleinen", sagt Projektleiterin Mandy Kosel, deren Tochter die Kita besucht.

Erntezeit für Mirabellen im Kitagarten. Foto: Felix Keßler

Mit der Ernte ist das Gartenprojekt aber noch nicht abgeschlossen: Hochbeete und Kräutergarten müssen für den Winter vorbereitet werden. Dafür freut sich der Kindergarten auf helfende Hände.

Rummelsburger See müllfrei

Frauke und Jan Seeger betreiben den Kanuverleih Ahoi Ostkreuz. Foto: Felix Keßler

Trotz Nieselregen, Wind und Wolken finden sich am Steg des Bootsverleihs Ahoi Ostkreuz nach und nach zahlreiche Helfer ein. Ihre Aufgabe: Den Rummelsburger See und die Spree von Müll und Dreck befreien. Im Gegenzug dürfen sie kostenlos paddeln. "Bei besserem Wetter machen noch viel mehr Leute mit", weiß Chefin Frauke Seeger, die den Kanuverleih mit ihrem Mann Jan betreibt. Denn die Aktion findet seit dem Frühjahr 2015 jeden Monat statt. Der genaue Termin wird meist über Facebook und die Internetseite bekanntgegeben.

Janik und Sandrine paddeln für einen sauberen See. Foto: Felix Keßler

Weil die Aktion so erfolgreich ist und manchmal ganze Berge an Müll zusammenkommen, gibt es auch eine Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung. Die holt den Müll am Ende des Tages ab.