Die Jugendlichen haben ihren Spaß an der Putzaktion im JuFaZ. Foto: Oliver Ernst

Auch Jugendliche greifen zum Putzlappen

Im Jugend- und Familienzentrum im Weitelkiez sollten nicht mehr nur Gesichter, sondern auch das Haus strahlen. Mit der Putzaktion im Innen- und Außenbereich ist das geglückt.

Mit Feudel und Putzlappen machten sich die Besucher des Zentrums an die Arbeit und sortierten auch die Bestände in der Küche neu. Sogar die Jugendlichen, denen Putzfaulheit ja quasi in den Genen liegt, hatten an Staubsauger und Wischmop ihren Spaß.

Das lag sicher nicht nur daran, dass auf die Kids zur Belohnung Snacks und Getränke warteten. Jetzt glänzt die Einrichtung wieder wie bei der Eröffnung 2013.

Daran können sich auch die Besucher erfreuen, die das Familienzentrum für Beratungen und Themenabende besuchen können.



Es war einmal...

Was mit einer Vorlesestunde für Grimm-Märchen in der Flüchtlingsunterkunft der Volkssolidarität in der Lichtenberger Bornitzstraße begann, hat sich innerhalb weniger Monate zu einem Märchen-Puppentheater entwickelt.

Märchenaktion in Notunterkunft in Lichtenberg, Bornitzstr. 102. Foto: privat

Was noch fehlte: Ein dazu passendes Hexenhaus, das gleichzeitig als Bühne für das Theater funktioniert. Unter fleißigem Helfen von Ehrenamtlern und Mitarbeitern ist genau das am Aktionstag entstanden; hübsch verziert mit Lebkuchen und Basteleien.

„Die Kinder waren schon von den Märchenstunden begeistert“, sagt Regina von Orlow, die bei der Volkssolidarität die ehrenamtlichen Engagements koordiniert.

Fahrradrecycling vom Feinsten

In rasender Geschwindigkeit wurden in der Gemeinschaftsunterkunft in der Konrad-Wolf-Straße, unterstützt von der Stiftung Unionhilfswerk, ehrenamtlich Fahrräder repariert.

In einer Werkstatt, geleitet von zwei ehrenamtlichen Schraubern und unterstützt von Geflüchteten, wurden auch gebrauchte Fahrräder als Spende entgegengenommen. Ob neue Schläuche, Ventile oder Werkzeug - in der Werkstatt mangelte es an nichts.

Koordinatorin Sonja Ruppert und die Freiwilligen von der Aktion "Recycle your bicycle" in Lichtenberg. Foto: privat

Tatsächlich kamen am frühen Abend auch einige Rad-Spenden zusammen. Selbst wenn die Räder nicht mehr im besten Zustand sind, sind sie für die Initiative sehr wertvoll.

Schließlich gibt es kaum etwas, was die Werkstatt in der Gemeinschaftsunterkunft nicht reparieren könnte. Nach getaner Arbeit hatten sich die Ehrenamtler und Spender das internationale Buffet redlich verdient.

Kulinarische Brücken schlagen

Orient und Okzident passen nicht zusammen? Und ob! Völkerverständigung stand im Familienzentrum in der Gensingerstraße nämlich ganz oben auf der Speisekarte.

Der Hintergedanke: Nirgendwo lernt man das Gegenüber und dessen Kultur so gut kennen wie beim gemeinsamen Kochen. Darum kamen einheimische und geflüchtete Familien am Herd zusammen.

Drei Köchinnen aus dem Familienzentrum "Die Brücke" in Lichtenberg. Foto: Felix Keßler

Selbstverständlich folgte dem freiwilligen Küchendienst auch das gemeinschaftliche Verkosten der Leckereien. Fazit: Schmeckt köstlich!

Damit sind auch die kulinarischen Brücken zwischen den Kulturen im Familienzentrum endgültig gebaut.