Museums-Putz im alten Kesselhaus

An Vitrinen, Fenstern und nicht zuletzt an den Exponaten des Museums Kesselhaus auf dem Gelände des Königin Elisabeth Krankenhauses in Herzberge hatte sich einiges an Schmutz und Staub angesammelt. Höchste Zeit zum Putzen für die ehrenamtlichen Museumsunterstützer um Peter Ameis und Bernd Schneider.

Die beiden sind Vorstände des Fördervereins, der das zum Museum umgebaute alte Kesselhaus des Krankenhauses betreibt. Annähernd 15 Jahre gibt es das Museum in dem historischen Bauwerk nun schon.

Ohne die rund 30 Mitglieder des Vereins wäre ein Betrieb nicht möglich. Weitere Helfer werden ständig gebraucht.

„Zum Beispiel für die Jazz-Konzerte, Kunstausstellungen und Führungen brauchen wir immer helfende Hände“, sagt Bernd Schneider.

Zeit nehmen für Geschichte

Für einen kurzen Moment ist es wirklich totenstill zwischen den grauen, würfelförmigen Grabsteinen und den Bäumen auf dem Gräberfeld. So still, wie man es einer Gruppe Zehntklässler gar nicht zugetraut hätte.

Die Schüler des Lichtenberger Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums am Grab eines polnischen Zwangsarbeiters. Foto: Nantke Garrelts

Klaus Leutner hat gerade gemeinsam mit seiner Frau Alina eine Blume am Grabstein des polnischen Zwangsarbeiters, dessen Familie die beiden aufspürten, niedergelegt. Aus Leutners Recherchearbeit erwuchs eine lange Partnerschaft zwischen den Schülern des Manfred-von-Ardenne-Gymnasiums und einer Partnerschule in Glowno, dem Heimatort des Kriegsgefangenen.



Seit zehn Jahren geht der Lehrer Rainer Seefeld mit dem zehnten Jahrgang auf den Lichtenberger St. Pius- und St. Hedwigs-Friedhof, immer um den 1. September herum.

Dabei geht es nicht um Effektivität. „Ihr seid nicht als Hilfskräfte engagiert, sondern als kleine Historiker“, sagt er zu den Schülern. Sie sollten sich ruhig Zeit nehmen, die Grabinschriften zu lesen, die Namen zu verinnerlichen und die Herkunft.

Geschichte am Beispiel eines Einzelschicksals unter dem Motto „Geschichte vor Ort“, darum geht es ihm mit der Aktion. „Es geht nicht nur um Vergangenheitsbewältigung, sondern auch um das Nachdenken für die Zukunft“, sagt er.

Seine Schule ist eine „Schule gegen Rassismus“. Klaus Leutner ist wiederum froh, dass sein Herzensprojekt mittlerweile ein Selbstläufer ist und die Schüler jedes Jahr wiederkommen, um die Gräber zu pflegen.