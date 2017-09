Familienfreunde für Alleinerziehende

Alleinerziehende haben es oft besonders schwer: Auch nach einem langen Arbeitstag verlangt das Kind die volle Aufmerksamkeit.

Das bringt so manchen an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit. Dem will der Verein "Berliner Familienfreunde" entgegenwirken, indem sie das betroffene Elternteil durch Patengroßeltern entlasten.

"Der Anteil der Alleinerziehenden ist in Lichtenberg sehr hoch", sagt die Projektleiterin Birgit Plank, die den Verein vor sieben Jahren gegründet hat.

Mittlerweile gibt es zwar schon 21 Patenschaften, der Bedarf ist aber noch größer. Daher sucht der Verein stets weitere Patengroßeltern, die mit den Kindern Zeit verbringen und beispielsweise Ausflüge unternehmen. Das unterstützt der Verein auch finanziell, etwa mit Fahrtgeldern.

Mit Laib und Seele dabei

Für "Laib und Seele" engagieren sich die Ehrenamtler der Kirchengemeinde Wartenberg in der Falkenberger Chaussee.

Ob im Kontaktcafé für Geflüchtete, beim gemeinsamen Musizieren oder dem Verteilen des Gemeindeblattes: "Kirche funktioniert nur durch das Ehrenamt", sagt die Ehrenamts-Koordinatorin Bettina Cordts.

Auch wenn schon fast 30 Helfer dabei sind: Besonders für die Versorgung von Bedürftigen im Programm "Laib und Seele" werden noch weitere Ehrenamtler gesucht. Etwa um Lebensmittel von Supermärkten abzuholen und sie an die Bedürftigen zu verteilen.