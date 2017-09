Auch Jugendliche greifen zum Putzlappen

Im Jugend- und Familienzentrum im Weitelkiez sollten nicht mehr nur Gesichter, sondern auch das Haus strahlen. Mit der Putzaktion im Innen- und Außenbereich ist das geglückt.

Mit Feudel und Putzlappen machten sich die Besucher des Zentrums an die Arbeit und sortierten auch die Bestände in der Küche neu. Sogar die Jugendlichen, denen Putzfaulheit ja quasi in den Genen liegt, hatten an Staubsauger und Wischmop ihren Spaß.

Das lag sicher nicht nur daran, dass auf die Kids zur Belohnung Snacks und Getränke warteten. Jetzt glänzt die Einrichtung wieder wie bei der Eröffnung 2013.

Daran können sich auch die Besucher erfreuen, die das Familienzentrum für Beratungen und Themenabende besuchen können.



Es war einmal...

Was mit einer Vorlesestunde für Grimm-Märchen in der Flüchtlingsunterkunft der Volkssolidarität in der Lichtenberger Bornitzstraße begann, hat sich innerhalb weniger Monate zu einem Märchen-Puppentheater entwickelt.

Was noch fehlte: Ein dazu passendes Hexenhaus, das gleichzeitig als Bühne für das Theater funktioniert. Unter fleißigem Helfen von Ehrenamtlern und Mitarbeitern ist genau das am Aktionstag entstanden; hübsch verziert mit Lebkuchen und Basteleien.

„Die Kinder waren schon von den Märchenstunden begeistert“, sagt Regina von Orlow, die bei der Volkssolidarität die ehrenamtlichen Engagements koordiniert.