Schwimmen im Spreekanal



Sie wollen einmal am Tag 840 Meter Spreewasser austauschen: Beim Vereinsfest von Flussbad Berlin feiern die Mitglieder an der Friedrichsgracht in Mitte direkt neben ihrem 40 Meter langen Kahn, der zum Wasserfilter umgebaut wurde.

"Zwei Abschnitte arbeiten mit Pflanzen, zwei mit Lava. Wir beobachten, wie sich das auf die Sauberkeit des Wassers auswirkt", erklärt Susanne Bernstein vom Verein.

"Der Spreekanal ist seit 100 Jahren praktisch arbeitslos", sagt Vereinsgründer Jan Edler. "Wir wollen den Seitenarm der Spree wieder nutzbar für die Anwohner machen."

Seit 25 Jahren gibt es die Idee, seit fünf den Verein mit rund 350 Mitgliedern. Auch die Jahrestage feierte der Verein beim Sommerfest am Freitag.

Senioren helfen Senioren



Wer beim Seniorentelefon in der Wallstraße arbeitet, braucht ein offenes Ohr. "Ungefähr bei jedem zweiten Klingeln rufen ältere Leute an, die vor allem einsam sind", sagt Annemarie Petereit.

Seit sechs Jahren nimmt sie neben zehn weiteren Ehrenamtlichen vom Humanistischen Verband Deutschland (HVD) Anrufe von Senioren entgegen.

Das Seniorentelefon ist dazu gedacht, Ansprechpartner zu vermitteln: "Hilfe zur Selbsthilfe, das ist unser Auftrag", sagt Anita Weise, die seit zehn Jahren dabei ist.

Anita Weise (r.) sucht noch Helfer für das Seniorentelefon. Foto: Helke Ellersiek

Am Aktionstag warb der Verein mit einem Tag der offenen Tür für "Nachwuchs", also Senioren, die ehrenamtlich mitarbeiten wollen. "Dann könnten wir unsere Sprechzeiten um ein paar Stunden verlängern", hofft Weise.

Gegen den Bechermüllberg

460.000 Coffee-to-go-Becher verbrauchen die Berliner - jeden Tag. Dagegen hat die Deutsche Umwelthilfe am Aktionstag ein Mehrpfandsystem vorgestellt.

Über 50 Cafés in Berlin machen mit, sie verkaufen ihren Kaffee für unterwegs in hellgrünen und hellbraunen Mehrwegbechern von reCup. Wer seinen Kaffee ausgetrunken hat, kann den Becher dann bei den teilnehmenden Cafès zurückgeben und bekommt seinen Euro Pfand wieder.

Nach durchschnittlich 15 Minuten landen Plastikbecher im Müll oder gar in der Umwelt, sagt die Vizechefin der Umwelthilfe, Barbara Metz: "Dabei kann die Plastikinnenbeschichtung der Becher am Ende sogar als Mikroplastik in den Meeren landen.“ Sie plädiert für einen Aufschlag von 20 Cent für Kaffee im Wegwerfbecher.