Kindern ein Gefühl für ihre Stadt geben

"Wenn Leute Langeweile haben, schick sie vorbei", ruft Christian Hoffmann, Umweltconsultant und Ingenieur, einer Freundin hinterher, obwohl schon viele Freiwillige bei der Begrünungsaktion in der Neckarstraße helfen. Christian Hoffmann ist sozusagen Stammgast beim Freiwilligenaktionstag – er macht jedes Jahr mit. Dieses Mal begrünt er gemeinsam mit Familien und Kindern aus der Nachbarschaft Baumbeete.

"Die Kinder haben sich bereit erklärt, die Pflanzen in Zukunft zu pflegen und gießen", sagt er stolz. Susanna Kahlefeld, Vorsitzende des Ausschusses für bürgerschaftliches Engagement im berliner

Abgeordnetenhaus, ist auch da. "Die Kids, die hier mitmachen, achten mehr auf die Umgebung", sagt sie. "Sie sollen ein Gefühl dafür entwickeln, dass es auch ihre Stadt ist."



Interkulturelle Tage

Ein Fest auf den Straßen Neuköllns Foto: Lukas Haas

Was das Sozialunternehmen 'Interkular' am Neuköllner Wartheplatz auf die Beine gestellt hat, erinnert mehr an ein Volksfest als eine kleine Kiezaktion. Lachende Kinder, zahlreiche Freiwillige, die Essen verkaufen, und afrikanische Musik inklusive. Das Ganze nennt sich "Interkulturelle Tage" und findet im Rahmen der Aktion "Gemeinsame Sache" statt.

Ziel der Gruppe ist es die Nachbarschaft am Kiezwandel teilhaben zu lassen und den Interkulturellen Austausch zu fördern. Auch Bezirksstadtrat für Soziales, Jochen Biedermann, ist da und hilft als Freiwilliger mit. "In Zeiten der Gentrifizierung ist es umso wichtiger, Dinge gemeinsam zu gestalten", sagt er. "Deshalb finde ich das Projekt Klasse."

Tagesförderstätte Neukölln



Mit Müllgreifern, Müllsäcken und kleinen Eimern bewaffnet machen sich die Klienten der Tagesförderstätte Neukölln auf den Weg, um den Buschkrugfriedhof zu säubern. Die kleine Gruppe, vorwiegend Menschen mit komplexer Behinderung, putzen die Wege und sogar die Sitzbänke, damit ältere Menschen dort wieder sitzen können.

"Den Klienten macht es richtig Spaß", sagt Jeanette Hoffmann, Leiterin der Tagesförderstätte. Das ist jedoch nicht alles. Es gehe auch darum "im sozialen Raum sichtbar zu werden", um die Inklusion anzuregen.