Inklusives Bogenschießen erleben

Carsten Otto auf der Anlage des Bogensportclub BB-Berlin e.V. Foto: Helena Piontek

Carsten Otto fasst den Bogen mit der linken Hand und hebt ihn am ausgestreckten Arm seitlich vom Körper weg. Mit den Fingern der rechten Hand umfasst er Pfeil und Sehne und spannt den Bogen weit nach hinten. Kurze Pause, dann schnellt der Pfeil nach vorne und trifft sein Ziel mittig im gelben Kreis. Soweit eine gewöhnliche Szene beim Bogenschießen im Bogensportclub BB-Berlin e.V. in Berlin-Weißensee. Doch Carsten Otto ist blind.

Seit knapp zwei Jahren gibt es inklusives Bogenschießen auf der barrierefreien Anlage, der Berliner Bogensportclub ist damit ein Vorreiter. „Bogenschießen für Behinderte ist eine Wüstenlandschaft in Deutschland“, sagt Otto. Das wollen die Bogenschützen um Präsident Alfred Grzondzil ändern und hoffen trotz Regen am Aktionstag viele neue Gesichter für den Präzisionssport begeistern zu können.

Abendessen zur Belohnung

„Eigentlich hatte ich mich schon für eine andere Aktion entschieden, aber dann habe ich vom Interkulturellen Gärtnern hier im Tagesspiegel gelesen. Ich mache gerade eine Ausbildung zur Gartentherapeutin, also hat mich das hier gleich angesprochen.“, Vivien Hein hat heute in der Geflüchteten-Unterkunft des Union Hilfswerks in der Treskowstraße in Pankow zusammen mit anderen Freiwilligen und den Bewohnern des Hauses Hochbeete aus Holzpaletten gebaut und bepflanzt. Besonders die Kinder hatten sichtlichen Spaß an dem Gartenprojekt, für das alle gemeinsam mitangepackt haben. Auch Abdul Rafa, der in der Unterkunft lebt, ist begeistert von der Aktion und freut sich besonders auf das orientalische Abendessen in großer Runde, das seine Freunde gemeinsam zum Tagesabschluss gezaubert haben.