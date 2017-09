Bis 10 Uhr mussten die Schüler der Spreewald-Grundschule in Schöneberg am Freitag die Schulbank drücken. Ab dann gab es kein Halten mehr: Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse schnappten sich Besen, Rechen, Eimer und Müllzange. Mission: Den Schulhof von Müll befreien und das Laub zusammenfegen. Bei einer Fläche von circa 15.000 Quadratmeter ganz schön viel Arbeit.

Normalerweise gibt es einen Hofdienst, der zwei Mal pro Woche den Schulhof sauber hält. Doch je mehr helfende Hände, desto gründlicher wird es: Hausmeister Thorsten Eichmeier ist zufrieden mit dem Ergebnis der Aktion und die Kinder hatten viel Spaß.

Feinstaubbelastung wird sichtbar

Renate Künast(r.) und Catherina Pieroth-Manelli zeigen auf dem Laptop die Website, auf der die Ergebnisse protokolliert werden. Foto: Laura Weigele

70 Gramm schwer ist das Teil und hängt am Büro von Catherina Pieroth-Manelli, Grünen-Politikerin im Berliner Abgeordnetenhaus für Schöneberg Süd. Am Freitagvormittag enthüllte Pieroth-Manelli den Feinstaubsensor gemeinsam mit Kollegin Renate Künast. Auf der Höhe der Hauptstraße 8 soll zwei Wochen lang die Feinstaubbelastung erfasst werden. Laut Künast liegt der Grenzwert bei 40 Mikrogramm, in Berlin werden aber regelmäßig 52 Mikrogramm gemessen. Im Internet unter http://catherina-pieroth.berlin/feinstaubsensor/ sind die aktuellen Werte jederzeit sichtbar. Knapp zehn Anwohner kamen zur Enthüllung vorbei.