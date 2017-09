FairtradeTown & Weltladen

FairtradeTown & Weltläden: unsere Aktion für die Eine Welt. Foto: Jana Pajonk

Was fairer Handel ist und wie jeder selbst dazu beitragen kann, die Welt ein bisschen gerechter zu machen - darüber informierten am späten Freitagnachmittag die Freiwilligen im Weltladen Köpenick. 15 von ihnen teilen sich derzeit in die Öffnungszeiten des Ladens, auch eine Schülerin aus Adlershof ist dabei. Dennis Lumme, Koordinator kommunaler Entwicklungszusammenarbeit und Klaus Watzlawick, Leiter des Ökumenischen Büros Treptow-Köpenick unterstützen die Ehrenamtlichen. Etliche Passanten ließen sich von den leckeren, natürlich fair gehandelten, Schokoladenstückchen in den Laden locken. Drinnen gab es Kaffee, Plätzchen und eine ansteckende Begeisterung für fairen Handel.

Farbenfrohe Blumen trotzen dem Regen

Mit bunten Blumengrüßen Freude schenken. Foto: Ljuba Essen

Auch 2017 beteiligte sich die Sozialstiftung Köpenick mit dem schon zur Tradition gewordenen Blumenstand an den Freiwilligentagen Treptow-Köpenick, welche von den Sternenfischern koordiniert werden. Acht Freiwillige hatten sich angemeldet und alle standen trotz Regen pünktlich auf der Matte, die vor dem Regen vom Marktplatz unter das Dach der Christopheruskirche geflüchtet war. Zusammen mit Bezirksstadtrat Gernot Klemm, Geschäftsführer Rainer Kleibs und Passanten banden sie bunte Sträuße und verteilten sie an Vorübergehende. So kam an diesem trüben Tag viel Freude in der Bölschestraße auf.

Persönliches Willkommen

Menschen, die selbst Patenschaftsprojekte initiieren wollen, informierten sich am Freitag beim Sternenfischer-Freiwilligenzentrum Treptow Köpenick über die Erfahrungen der Einrichtung. Die Sternenfischer bringen seit 2016 Einwohner des Bezirks mit Geflüchteten zusammen. Erste Erfolgsgeschichten werden erzählt, von Freundschaften, die entstanden sind. Im Workshop wurden zwei Patenschaftsmodelle mit unterschiedlichen Zielgruppen beleuchtet: zum einen Kinder & Jugendliche, zum anderen geflüchtete Einzelpersonen & Familien. Außerdem ging es darum, wie man welche Hürden überwinden kann, welche Phasen eine Patenschaft durchläuft und wie man Mitstreiter findet.

Ab nach Storkow

Köpenicker Wanderung zur Binnendüne Waltersberge. Foto: Laura Weigele

Samstagvormittag, 9:15 Uhr, Bahnhof Königs Wusterhausen: Rund 20 Menschen sind in voller Vorfreude, dass der Zug Richtung Storkow einfährt. Heute steht nämlich eine fünfstündige Wanderung an. Ab Storkow geht es in einem zwölf Kilometer langen Rundweg über Stadt, Kirche, Burg, See bis zur Binnendüne Waltersberge. Das Tempo ist gemütlich, allzu viele Höhenmeter muss die Truppe nicht bewältigen. Viele von ihnen sind Stammwanderer, die zum Köpenicker Wanderverein gehören. Organisatorin Hildegard Neugebauer hält unterwegs oft an, um etwas über die Sehenswürdigkeiten zu erzählen. Auch wenn die Wetterbedingungen nicht optimal sind: Viel Spaß haben die Wanderer auf jeden Fall.

Auf die Rutsche, fertig, los!

Die KiTa „Knirpsenbude“ in Köpenick bekommt eine neue Rutsche. Foto: Jana Pajonk

Trotz Regen hatten die 17 großen und kleinen Freiwilligen in der Ottomar-Geschke-Straße 13/14 in Spindlersfeld am Samstag morgen halb zehn schon einen 2 Meter hohen Hügel aufgeschüttet. Nur 30 Minuten nachdem die Aktion begonnen hatte, Von hier oben sollen die Kinder der KiTa „Knirpsenbude“ zukünftig wieder fröhlich hinunter rutschen. Eltern und Erzieher waren gekommen, um zu helfen, und auch ein ehemaliges Kind, das inzwischen die Schule besucht: Luis ist sieben und packte zusammen mit seiner Mama mit an. KiTa-Leiterin schmierte indes in der Küche Brötchen, damit den Helfenden nicht die Kräfte ausgehen.