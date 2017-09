Tag der offenen Tür im Begegnungszentrum

Kaffee und Kuchen beim Verein Berliner Volkssolidarität e.V. in Treptow . Foto: Matthias Jauch

Claudia Foltin und ihre Kollegen haben sich vorbereitet. Kaffee und selbstgebackener Kuchen stehen am Tag der offenen Tür auf den Tischen des Vereins Volkssolidarität e.V. in der Baumschulenstraße – Raum und Zeit, sich besser kennenzulernen. Ein irakisches Vereinsmitglied spielt auf der Oud, einer arabischen Kurzhalslaute. „Wir wollen ein Ort für Begegnung sein, auch für jüngere Menschen", sagt Foltin, Mitarbeiterin des Vereins.

Foltin und ihre Mitstreiter nutzen die Chance, Angebote für bürgerliches Engagement in der Nachbarschaft vorzustellen: Ob Besuchsdienste, Ausflüge, Lesepatenschaften für Kitas oder Patenschaften für Kinder und junge Flüchtlinge. „Gemeinsam nicht einsam“ ist auch das Motto dieses Tages. Fünfzehn Menschen sind gekommen. Später werden auch Flüchtlinge dazu stoßen, die sich mittlerweile ehrenamtlich engagieren. „So schließt sich der Kreis“, sagt Foltin. mja

Wo gesungen wird, da lass dich nieder

Zeit zum Singen im Kiezclub Treptow-Kolleg. Foto: Matthias Jauch

Die „Gemeinsame Sache“ muss nicht unbedingt leise ablaufen. Im Kiezklub Treptow-Kolleg im Baumschulenkiez wird am späten Vormittag zwei volle Stunden gesungen – und dazu geschunkelt. Rund 20 Menschen, überwiegend Senioren und Menschen aus der Nachbarschaft, stehen in einem geschlossenen Kreis, singen Wander-, Volks- und Heimatlieder. Eine ältere Frau spielt Klavier, eine andere Gitarre.

„Wir dachten, wir machen mal was Anderes als buddeln und graben“, sagt Brigitte Otto. An den vergangenen Aktionstagen habe man sich mit Pflanzaktionen dem Vorplatz gewidmet, nun wolle man anders Spaß haben. Die 83-Jährige dirigiert den Chor des Kiezklubs auch einmal die Woche. Mit dabei: Silke Steffen, 47 Jahre alt: „Die meisten von uns singen schon sehr lange im Chor. Und viel schöner kann man einen Tag doch gar nicht verbringen.“

Action im Kiezklub Gerard Philipe

Die Damen vom Kiezklub Gerard Philipe in Alt-Treptow. Foto: Matthias Jauch

Eigentlich würde im Kiezklub Gerard Philipe nun wie jede Woche ein Walking-Kurs stattfinden. Doch heute muss er ausfallen. „Stattdessen ist mal ein bisschen Action“, sagt eine ältere Seniorin. Für gewöhnlich treffen sich hier Rentner oder Vorruheständler, probieren sich im Gesellschaftstanz, lauschen Livemusik oder Vorträgen, machen Gymnastik oder nehmen am Gedächtnistraining teil. Am Freitagvormittag sind rund 20 Menschen, Freiwillige wie Mitglieder, gekommen. Sie jäten Unkraut, fegen, harken und schneiden Büsche vor dem Kiezklub.

„Es ist ein kleiner Treff, aber den wollen wir verschönern“, sagt Kerstin Klenke. Die 53-Jährige ist seit zwei Monaten Leiterin der Einrichtung und sagt weiter: „Es wäre doch toll, wenn es ein Bewusstsein schafft, besser mit unserer Umwelt umzugehen.“ Der Einsatz wird durchaus belohnt: die Helfer erhalten anschließend ein deftiges Frühstück.

Marmelade kochen im Pflegeheim Alt-Treptow

Im Pflegewohnheim Alt-Treptow wird das Obst für den Winter fit gemacht. Foto: Matthias Jauch

Warum nicht etwas für Feinschmecker tun? Rund fünfzehn Menschen sind im Pflegeheim Alt-Treptow zusammengekommen. Bewohner des Heims und freiwillige Helfer kochen, schneiden Obst und bereiten gemeinsam Marmelade zu – etwa Erdbeer-Bananen oder Pfirsich-Karotten-Marmelade und Kiwi-Mango-Konfitüre.

Doch es geht an diesem Freitagvormittag nicht nur um das Kochen: „Wir freuen uns, dass jüngere Menschen und Freiwillige diese offene Tür nutzen“, sagt Catrin Fuhrmeister, Mitarbeiterin des Pflegeheims. Eine der Freiwilligen ist Marie-Luise Faneck, selbst schon 80 Jahre alt. Sie sagt: „Mir geht es um das gemeinsame Erlebnis. Für die Senioren ist es doch schön, wenn Freiwillige und Menschen aus der Nachbarschaft mit ihnen Zeit verbringen.“ Das ist gelungen. mja

Willkommen im Nachbarschaftsgarten

Die Kungerkiez-Initiative packt an. Foto: Matthias Jauch

Eine grüne, nachhaltige Oase mitten in der Stadt – das ist das Ziel von Katrin Wegner und ihren Mitstreitern von der KungerKiezInitiative e.V. Auf dem Gelände des Cabuwazi-Kinder und Jugendzirkus in Alt-Treptow werden am Freitagnachmittag Hochbeete gebaut, Holzplatten genagelt, auch Nutzpflanzen eingesetzt und Blumenerde aufgeschüttet. „Alles, was wir pflanzen, soll auch essbar sein“, sagt Wegner.

Rund 20 Beete sollen bald entstehen, jedes etwa zwei Quadratmeter groß. Auch von Familien wird das Gelände angesteuert. „Es ist doch toll, eigenes Grün in der Stadt zu schaffen und mitgestalten zu können“, sagt Daniel Baumann, 43 Jahre alt. Vor zwei Wochen ist er zum ersten Mal Vater geworden: „Der Zeitpunkt ist doch richtig.“ Wegner setzt nach: „Gerade Kindern wollen wir zeigen, wo Essen herkommt, ihnen ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit geben.“