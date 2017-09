Die Klassen 4a und ab der Grundschule am Buntzelberg in Bohnsdorf sind (fast) vollzählig zum Müllsammeln auf dem Buntzelberg angetreten. Für die 8- und 9-Jährigen ähnelt es einer Schatzsuche, für ihre Lehrerinnen Sahra Böhmer und Carola Borgwardt ist es angewandte Umweltpädagogik. Nach kurzer Zeit sind ein Dachziegel, ein Armiereisen, eine Socke, Schuhe, Geldmünzen, eine Jeans und eine Videokassette eingesackt, nebenbei werden Grashüpfer, Spinnen und Haselnüsse identifiziert.

Luis, 9 Jahre, hat seinen eigenen Spielzeug-Greifer mitgebracht - „damit hebe ich sonst Nacktschnecken auf“. Mit einem professionellen Zweifinger-Pfiff gibt Carola Borgwardt das Signal zum Beenden der Putzaktion auf dem Berggipfel; die Klassen sammeln sich und marschieren zum nächsten Einsatzort.

Altbewährtes im Kiezclub Bohnsdorf

Im Kiezclub Bohnsdorf werden Fenster geputzt und technische Störungen beseitigt Foto: loy

Die Frauen putzen Heizkörper und Fenster, die Männer frickeln an der Bühnentechnik herum oder holen Material vom Baumarkt. Diese klassische Arbeitsverteilung hinterfragt hier niemand – hat sich eben bewährt in langen Jahrzehnten des Lebens. Die meisten sind hier jenseits der 70 angekommen, aber anpacken können sie genau wie Kiezclub-Chef Karsten Schielei, der noch deutlich vor der Rente steht.

Im vergangenen Jahr ist der Klub mit viel Eigeninitiative und Geld vom Bezirk saniert worden, in diesem Jahr steht die erste Grundreinigung an. „Weißt du, wo die Gardinenhaken sind?“ Karsten Schielei beschreibt, wo er sie vermutet. Dann möchte ein Anrufer wissen, was noch einzukaufen ist. Die „Gemeinsame Sache“ kann für einzelne auch ganz schön stressig sein.

"So lecker" in Schöneweide

Ein gesundes Frühstück ist ein guter Start. Foto: Jana Pajonk

In diesem Jahr hatte die Klasse 3a der Grundschule an der Wuhlheide das Glück, den "Wellnesstag", gestaltet von Freiwilligen im Kiezklub KES in der Plönzeile in Oberschöneweide, zu erleben. Gisela Jeschke, 79, engagiert sich seit 10 Jahren in der Einrichtung des Sozialamtes. "Sie gehört inzwischen zum Inventar", sagt Kiezklub-Leiterin Anke Wesphal.

Gemeinsam mit ihrer Tochter und vier weiteren ehrenamtlichen Helfern schnippelte Frau Jeschke am Morgen Kräuter und rührte mit den Kindern der dritten Klasse Quark zum Frühstück an. Ein besonders gesundes sollte es werden. Und den Kindern schmeckte es. Später gab es noch ein Gesundheitsquiz und Bewegungsspiele für die 8-9 Jährigen.





Auch Pflanzen brauchen Pflege

Unser Gemeinschaftsgarten, ja der ist schön. Foto: Jana Pajonk

Das Seniorenwohnheim "Haus Müggelspree" lud zum gemeinschaftlichen Gärtnern ein. Die Hochbeete und Grünflächen werden hier mit Hilfe von Freiwilligen aus den Prinzessinengärten regelmäßig beackert. Bis auf eine Mitarbeiterin von Sternenfischer kam in den ersten beiden Stunden leider niemand vorbei.

"Wir würden uns sehr über mehr Beteiligung aus dem Kiez freuen", sagt Nicole Gasow, die als Sozialarbeiterin im Wohnheim arbeitet und sich mit um das Gartenprojekt kümmert. "Jeder ist in unserem Garten jederzeit herzlich willkommen. "Die Tore stehen offen, Schilder an den Hochbeeten verraten Details zum Projekt und wann die nächste Gartensprechstunde stattfindet."





Statt Farbe am Zaun nun Ordnung im Garten

Der Kiezklub-Rasen wird vom Laub befreit. Foto: Jana Pajonk

Eigentlich solle der Zaun gestrichen werden, doch da machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Und so verpassten die freiwilligen Helfer kurzerhand dem Garten einen Herbstputz: Sie harkten und fegten und ordneten neu. "Wir haben das gemacht, wozu wir sonst nicht kommen", sagte Edeltraut aus Köpenick, die im Kiezklub Haus der Begegnung regelmäßig mit anpackt.

Genauso wie Bernd aus Wendenschloß. "Ein einziger, der sonst nicht mit hier ist, kam heute vorbei", berichtet Bernd etwas enttäuscht. Und so ist die Aktion schon vorbei bevor die Zeit abgelaufen ist. Dennoch freuen sich hier alle über den ordentlichen Garten.





Erklär mal Ehrenamt

Der Verein KulturLeben Berlin e.V. stellt sich vor. Foto: Jana Pajonk

„Ehrenamt bedeutet in meiner Heimat Gutes tun, Menschen helfen ohne Geld zu bekommen. Oft passiert das mit internationalen Organisationen, die Brunnen oder Krankenhäuser bauen - gemeinsam mit Volunteers“, sagt Sylvia Raharison aus Madagaskar. Sie ist Lehrerin des hiesigen Deutschkurses für geflüchtete Menschen.

Im Kiezklub Alte Schule in Adlershof versammelten sich Freitagvormittag Geflüchtete, Rentnerinnen aus dem Kurs Gedächtnistraining und Ehrenamtliche der Sternenfischer zum warmen Apfelkuchen im Garten. Sie sprachen angeregt darüber, was Ehrenamt in ihren Kulturen bedeutet. Für Sylvia Raharison ist Ehrenamt „…grün, die Farbe der Hoffnung“.

Telefondienst mit Kultur

Eine Begegnung im Garten. Foto: Jana Pajonk

Menschen mit geringem Einkommen Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt ermöglichen - darum geht es dem Verein KulturLeben Berlin e.V.. 15.000 Gäste haben sich seit Gründung registiert. Ihnen stehen jeden Monat 3.000-4.000 Karten zur Verfügung. Um die Verteilung der Karten kümmern sich Ehrenamtliche.

"Wir brauchen Leute, die uns im Büro beim Telefonieren unterstüzen", sagt Leiterin Lieske. "Denn um die vielen Karten loszuwerden, arbeiten wir jetzt jeden Tag." Zwei Interessenten haben Sie am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in Friedrichshagen gefunden.

Fröhliches Laubharken

Herbstliche Gartenaktion im Kiezklub im Myliusgarten. Foto: Jana Pajonk

Ein munterer Haufen junggebliebener ehrenamtlicher Helfer aus Friedrichshagen fegte am Freitagnachmittag das Laub im Garten der Kiezklub im Myliusgarten 20 zusammen. Nicht nur die Menschen, die viel Zeit hier beim Singen, Tanzen, Musizieren, Skat-, Schach- oder Theaterspielen, sondern auch Freunde und Nachbarn waren gekommen, um mit anzupacken.

Weder der Regen noch das Alter konnte die Stimmung trüben. Alle, die dabei waren, von denen viele über 60 Jahre alt waren, fegten leichtfüßig durch die Gegend. Die Dankbarkeit für den Ort, den sie hier haben, war überall zu spüren.

Pflaumen satt

In Treptow gibt's heute Plaumenkuchen. Foto: Jana Pajonk

Eigentlich sollte es erst um 14 Uhr losgehen, aber vier Damen aus dem Seniorenheim Müggelschlößchenweg saßen schon halb zwei am Tisch und schnippelten was das Zeug hielt. Der NP Markt nebenan hatte für die Aktion etliche Kilogramm Pflaumen gespendet. Kurz nach zwei kamen zehn Frauen und 15 Kinder aus der nahegelegenen Unterkunft für Geflüchtete Allende II hinzu, darunter auch ehrenamtlichen Patinnen. Die Kinder bestreuselten den Kuchen und rührten tapfer in den großen Töpfen die Pflaumenmarmelade. Die Seniorinnen halfen dabei. Der säuerliche Geschmack des Kuchens war ein ungewöhnlicher Geschmack für einige Geflüchtete. Sie nahmen erstmal nur drei Gläser Marmelade mit, zum Probieren.

Erst sauber, dann bunt

14 Jugendliche und acht Erwachsene aus dem Kinder- und Jugendclub Kiezspindel machten sich am Freitagnachmittag im Nieselregen auf zur Müllerecke. Sie säuberten die beliebte Badestelle, die im Sommer gern von Anwohnern besucht wird. Mit von der Partie war Jörg-Dieter Schwankert, der zweimal wöchentlich Lesewerkstatt, Kochen und Hausaufgaben im Jugendclub betreut und in diesem Sommer einmal pro Woche sämtlichen Müll von der Badestelle entfernt hatte. "Nur zuhause sitzen und Briefmarken sortieren, das ist nichts für mich", sagt der rüstige 74-Jährige. Während er den letzten Heckenschnitt vornahm, durften die Jugendlichen zur Belohnung ihrer Arbeit einen Container mit Graffiti dekorieren.

FairtradeTown & Weltladen

Was fairer Handel ist und wie jeder selbst dazu beitragen kann, die Welt ein bisschen gerechter zu machen - darüber informierten am späten Freitagnachmittag die Freiwilligen im Weltladen Köpenick. 15 von ihnen teilen sich derzeit in die Öffnungszeiten des Ladens, auch eine Schülerin aus Adlershof ist dabei. Dennis Lumme, Koordinator kommunaler Entwicklungszusammenarbeit und Klaus Watzlawick, Leiter des Ökumenischen Büros Treptow-Köpenick unterstützen die Ehrenamtlichen. Etliche Passanten ließen sich von den leckeren, natürlich fair gehandelten, Schokoladenstückchen in den Laden locken. Drinnen gab es Kaffee, Plätzchen und eine ansteckende Begeisterung für fairen Handel.