Gaumenschmaus für Helfer

Georg Bachmann im Ernst-Reuter Stadion beim Medizinball-Weitwurf. Foto: Philipp Schaffranek

Sie sind das ganze Jahr über aktiv. Als Deutschlehrer, Gartenpfleger, Jugendbetreuer und Konflikt-Lotsen, arbeiten freiwillig im Café oder helfen unter der Woche in Kitas aus. Rund 100 Ehrenamtliche machen mit dem Stadtteilzentrum Steglitz den Bezirk lebenswerter. Deshalb wollte Thomas Mampel, Leiter des Zentrums, Danke sagen, mit einem Dankeschön-Grillabend im Restaurant „Grüezi“ direkt am Stadtpark. „Sie sind das ganze Jahr über im Einsatz für andere Menschen“, begrüßt er die Ehrenamtlichen zum Grillen. Und das kam gut an: „Ich finde das wahnsinnig toll“, sagt Eva Gericke, die einmal in der Woche Deutschunterricht gibt.

Kraft und Ausdauer gefragt

Gartenarbeit in der Seniorentagespflegestätte Hildegard Gräfin von Koeningsmarck in Zehlendorf. Foto: Philipp Schaffranek

Hier geht es einzig und allein um Kraft. Drei Schritte Anlauf, dann muss Gregor Bachmann (51) den zwei Kilo schweren Medizinball so weit wie möglich werfen. Beim zweiten Versuch schafft er 10,10 Meter. Ordentlich. Robby Krämer, ehrenamtlicher Sportabzeichen-Prüfer ist zufrieden. Er ist einer von 9 Freiwilligen, die im Ernst-Reuter-Stadion anbieten, kostenlos das Deutsche Sportabzeichen zu machen. Der Andrang ist groß, sportbegeisterte aus allen Altersklassen sind da und die Prüfer in den Disziplinen Weitsprung, Laufen und Kugelwerfen sehr beschäftigt. Gregor Bachmann, der auch seinen Sohn mitgebracht hat, freut sich über das Angebot: „Gut, dass man das so einfach mal machen kann“.

Wer findet die meisten Zigarettenkippen

Während die Größeren mit mehreren Besen die Treppen des Lilienthaldenkmals fegen, sammeln die Kleineren den vorhandenen Müll aus den Gebüschen und trotzen dem kühlen und regnerischen Wetter. Ein buntes Grüppchen aus engagierten Nachbarn, Kindern aus der Nachmittagsbetreuung des Nachbarschaftshaus Lilienthal und aufräumwilligen Eltern säubert mit viel Spaß den Lilienthalpark am Fliegerberg in Lichterfeld-Süd. Besonders bliebt sind die Fugenkratzer, mit deren Hilfe aus den 75 Steinstufen das Unkraut herausgekratzt wurde, sowie der eilends ausgerufene Wettbewerb der Kinder, wer denn die meisten Zigarettenkippen mit dem Greifer aufheben kann.

Wir räumen den Garten auf

Vater Marcus und die Söhne Edgar(l.) und Quintus Howe räumen auf an der Matthäuskirche in Steglitz. Foto: Philipp Schaffranek

Viele ehrenamtliche Helfer unterstützen die Seniorentagespflegestätte Hildegard Gräfin von Koeningsmarck das gesamte Jahr über. Am Empfang, in der Küche. Heike Behrendt kümmert sich seit elf Jahren um den großen Garten. Auch heute, diesmal mit Unterstützung. „Ich möchte eine sinnvolle Sache machen“, sagt Behrendt, die sich für den Tag verschiedene Aufgaben überlegt hat.

Unkraut jäten, den Mulch an den Wegen erneuern und den Rosengarten schneiden. Es fällt viel an, in dem großen Garten, in dem Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Himbeeren und viele verschiedene Kräuter wachsen. Heike Behrendt könnte stundenlang über den Garten reden. Sie hat ihr Ehrenamt mit einem Hobby kombiniert: „Ich habe selbst keinen Garten, mag aber die Gartenarbeit sehr.“

Saubermachen rund um die Matthäuskirche

Der fünfjährige Quintus ist fleißig. Er hat sich den großen Rechen geschnappt, mit dem er das Laub rund um die Matthäuskirche zusammenkratzt. Er hat Spaß bei der Sache, dass sieht man ihm an. Voller Elan holt er das Laub auch aus dem dichten Gebüsch. Zu der Saubermachaktion ist er mit seinem Vater Marcus Howe und seinem Bruder Edgar gekommen.

Die Drei wollen viel erledigen: Müll einsammeln und die Bänke vom Graffiti befreien. „Müll weg räumen ist eine einfache Sache und es gibt einen großen Effekt zwischen vorher und nachher“, sagt er, der Gemeindemitglied ist und es wichtig findet, sich zu engagieren. An seine beiden Söhne hat er die Freude am Ehrenamt auf jeden Fall weitergegeben.