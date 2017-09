Kita-Streichen statt Büro

Früh morgens rücken die vierzehn Mitarbeiter vom Daimler Group Service in der Kita Lichtefelder Sonnengarten an. Die Mitarbeiter des Daimler-Finanzdienstleisters sind hochmotiviert. Nach einem kurzen Frühstück geht es los: Die Wände sollen ganz in weiß gestrichen werden, damit die Kinder später ihre vielen bunten Bilder daran hängen können. Fünf große Eimer voll mit Farbe haben sie für den neuen Anstrich. „Es macht Spaß und ist etwas anderes, als vor dem Schreibtisch zu sitzen“, sagt Friederike Weber, die gerade die Bodenleiste abklebt. Mit viel Elan pinseln die andern die Farbe an die Wände, während sich Kitaleitern Jasmin Dünzel sich sehr über den Einsatz freut.

„Damit der Teig nicht kleben bleibt“

Schnell ist das Mehl auf dem Tisch verteilt. Ruben, Magnus, Sebastian, Magdalena und Marta backen heute Plätzchen mit ihren Betreuerinnen und Günter Gary. Der gelernte Küchenmeister hat sich freiwillig gemeldet, mit den Kindern der Kita Drei-Käse-Hoch für den guten Zweck zu backen.

Die fertigen Plätzchentüten bringen sie den Menschen der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die gleich nebenan ist. „Damit der Teig nicht kleben bleibt“, beantworten die sechs Vorschulkinder zügig die Frage, warum sie denn das Mehl verstreuen müssen. Dann rollen sie den Teig und stechen mit bunten Formen die Plätzchen aus. Das Backen macht Spaß und genascht wird natürlich zwischendurch auch mal.