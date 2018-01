Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Lichterfelde wurde ein Fahrradfahrer schon wieder schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war gegen 11.30 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf dem Teltower Damm in Richtung Teltow unterwegs. Als der 80-jährige Autofahrer nach links auf eine Grundstückseinfahrt fuhr, erfasste er den 83-jährigen Radfahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Der 83-Jährige wurde von alarmierten Rettungskräften der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär versorgt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt.