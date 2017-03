Die umstrittene Fusion der Marcel-Breuer- mit der Martin-Wagner-Schule in Weißensee bereitet offenbar weiterhin Probleme: Jetzt soll der erfahrene ehemalige Schulleiter der größten Schule Berlins, Hans-Peter Scharke, "den Fusionsprozess begleiten", wie die Bildungsverwaltung auf Anfrage bestätigte.

Die Breuer-Schule hat keinen regulären Schulleiter mehr, seitdem im September 2016 ihr langjähriger und anerkannter Leiter Holger Sonntag versetzt worden war. Wie berichtet, hatte Bildungs-Staatssekretär Mark Rackles (SPD) ihm im Zusammenhang mit der beschlossenen Fusion eine mangelnde „kooperative Grundeinstellung“ vorgeworfen hatte. Sonntag arbeitet seither in der Schulaufsicht. Proteste anderer Schulleiter und seiner eigenen Schüler und Kollegen begleiteten seinen Abgang.

Die Gründe für die Querelen sind vielfältig. Ursprünglich sollte die Wagner-Schule weitgehend abgewickelt werden, wogegen sich aber starker Widerstand seitens der Schule bildete. Als die Linke die Lage der Wagner-Schule im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses im Juni thematisierte, verteidigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zunächst den Abwicklungsplan. Später gab es ein Umdenken, über dessen Gründe nichts Offizielles verlautete. Jedenfalls sollte Sonntag dann den Fusionsprozess gestalten, wobei es zu Querelen mit dem Wagner-Kollegium kam. Ihm wurde vorgeworfen, die Belange der Wagner-Schule nicht genügend zu berücksichtigen.

Eine Steuerungsgruppe arbeitet seit sechs Monaten

Seither ist eine "Steuerungsgruppe" damit beschäftigt, die strittigen Fragen zu klären. Ob die Leitungsposition, also Sonntags ehemalige Stelle, inzwischen ausgeschrieben wurde, war am Montag nicht zu klären. Fest steht nur, dass das Gremium allein offenbar nicht ausreicht, um die Fusion zu gestalten. Andernfalls wäre die Verwaltung wohl kaum auf die Idee gekommen, Scharke aus dem gerade begonnenen Ruhestand zurückzuholen.

Und die Neue kommt aus Lichtenberg

Wobei auch Scharkes Abgang nicht ohne negativen Beigeschmack war: Er hatte es abgelehnt, in den letzten Monaten vor seiner regulären Pensionierung seine Nachfolgerin einzuarbeiten, die Lichtenberger Ex-Bezirkspolitikerin Kerstin Lehsnau. Wie bereits berichtet, handelt es sich bei Lehsnau um die ehemalige SPD-Bildungsstadträtin des Bezirks, Kerstin Beurich, die zunächst die Eliteschule des Sports in Hohenschönhausen hatte leiten wollen. Sie ist auch in der BVV Lichtenbergs als SPD-Bezirksverordnetete aktiv. Scharke hätte lieber eine Nachfolge begrüßt, die den Schulalltag in den vergangenen Jahren selbst erlebt hat. Anstatt Lehsnau einzuarbeiten, ging er in den vorgezogenen Ruhestand.

Das Oberstufenzentrum (OSZ) Handel I in Kreuzberg ist nicht irgendeine Schule, sondern eine Berufsschule mit etwa 5000 Schülern. Sie ist nicht nur als größte Schule Berlins, sondern gilt auch als zweitgrößte Schule Deutschlands. Vor einigen Wochen geriet sie in die Schlagzeilen wegen ihrer maroden Abwasserleitungen. Die Schule hat einen millionenschweren Sanierungsbedarf.