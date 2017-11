Welche von drei Zubereitungsvarianten eine Schule für ihre Mittagsverpflegung wählt, hängt auch von ihren räumlichen Gegebenheiten ab.

WARMVERPFLEGUNG

Rund 60 Prozent der Berliner Schulessen werden noch klassisch in Großküchen fertig gekocht und innerhalb von ein bis drei Stunden an die Schulen geliefert. Je weniger Zeit zwischen dem Kochen und der Anlieferung vergeht, desto besser für den Nährwert. Die Temperatur der Speisen sollte aus hygienischen Gründen bei der Auslieferung mindestens 65 Grad betragen. Rund 40 Grundschulen haben noch eigene Produktionsküchen.

COOK AND CHILL

Bei dieser Methode werden die Gerichte schon am Vortag gekocht, aber nur bis zu einem bestimmten Garpunkt und dann schnell auf sechs Grad heruntergekühlt („gechillt“). Sie werden gekühlt an die Schulen geliefert und dort aufgewärmt und fertig gegart. Die Schulen benötigen einen Kombidämpfer/Konvektomaten, um die Gerichte fertig zu garen. Bei dieser Methode können die Warmhaltezeiten stark verkürzt werden – sofern das Essen dann in der Ausgabeküche nicht allzu lange steht. Wegen der starken Dampfentwicklung ist diese Variante nicht in jeder Schule möglich.

TIEFKÜHLKOST

Die Entscheidung für tiefgekühlte Fertigportionen macht es möglich, eine Schule nur einmal pro Woche anzufahren. Dies ist besonders für abgelegene Schulen attraktiv, deren tägliche Belieferung sich für Caterer nicht rechnen würde. In Berlin ist dies nur vereinzelt der Fall, in Brandenburg häufiger. Bei der Tiefkühlvariante werden die Vitamine geschont, sie ist aber nicht für alle Lebensmittel geeignet. Kartoffeln etwa werden „glasig“. Es empfiehlt sich, Kartoffeln frisch zu kochen und nur die restlichen Bestandteile tiefgekühlt dazuzunehmen.