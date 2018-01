Tage der offenen Tür



19. Januar:

Eckener-Gymnasium, Kaiserstr. 17-21, Mariendorf, 18.1., 16–19 Uhr.

Beethoven-Gymnasium, Barbarastr. 9, Lankwitz, 19.1., 16–19 Uhr.

Berthold-Otto-Gemeinschaftsschule, Holbeinstr. 21, Lichterfelde, 19.1., 15–18 Uhr.

Hildegard-Wegscheider-Gymnasium, Lassenstr. 16-20, Grunewald, 19.1., 16–19 Uhr.

Kant-Gymnasium Spandau, Bismarckstr. 54, 19.1., 17–20 Uhr.

Max-von-Laue-Schule, Dürerstr. 27, Lichterfelde, 19.1., 16–19 Uhr.

Walther-Rathenau-Gymnasium, Herbertstr. 2, Grunewald, 19.1., 15-18 Uhr.

20. Januar:

Brillat-Savarin-Schule, OSZ Gastgewerbe, Buschallee 23a, Weißensee, 20.1., 10–14 Uhr.

Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule, Blücherstr. 46/47, Kreuzberg, 20.1., 10–13 Uhr.

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Galenstraße 40/44, Spandau, 20.1., 10–13 Uhr.

Gottfried-Keller-Gymnasium, Olbersstr. 38, Charlottenburg, 20.1., 10–13 Uhr.

Heinz-Brandt-Schule (ISS), Langhansstraße 120, Weißensee, 20.1., 10-14 Uhr.

Marie-Curie-Gymnasium, Weimarische Str. 21, Wilmersdorf, 20.1., 10–14 Uhr.

Phorms Berlin Süd, Harry-S.-Truman-Allee 3, Lichterfelde, 20.1., 11–14 Uhr.

Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Quitzowstr. 141, Moabit, 20.1., 10-13 Uhr.

22. bis 28. Januar:

Königin-Luise-Stiftung (Gymnasium und Sekundarschule), Podbielskiallee 78, Dahlem, 22.1., 19 Uhr.

Berlin Bilingual School, Rudolf-Baschant-Str. 2, Weißensee, Infotag für die Sekundarschule am 23.1., 14–16.30 Uhr.

Refik-Veseli-Schule, Skalitzer Str. 55, Kreuzberg, 23.1., Elterninformation um 16 Uhr und 18 Uhr.

Max-Taut-Schule, OSZ Gebäude-Umwelt-Technik, Fischerstr. 36, Rummelsburg, 25.1., 15–19 Uhr.

Georg-Büchner-Gymnasium, Lichtenrader Damm 224-230, Lichtenrade, 27.1., 10–13 Uhr.

Gymnasium Steglitz, Heesestr. 15, Steglitz, 27.1., 10–13 Uhr.

Droste-Hülshoff-Gymnasium, Schönower Str. 8, Zehlendorf, 28.1., 16-19 Uhr.

Diskussion über Deutschkenntnisse

Am Goethe-Gymnasium Wilmersdorf gibt es am 17.1., 19 Uhr, eine Podiumsdiskussion über die Bedeutung von Deutschkenntnissen für Studium und Beruf und darüber, ob die Kenntnisse schlechter geworden sind und welchen Einfluss das Erlernen alter Sprachen auf den Deutsch-Erwerb haben kann. Es diskutieren u.a. Stefan Kipf, HU-Professor für die Didaktik alter Sprachen, Ursula Reichelt, Fachverband Deutsch, Gisela Beste, Rat für Deutsche Rechtschreibung, Christiane Wagner, Bildungsverwaltung, Sandra Theede, IHK Berlin und Marie-Luise Raters, Uni Potsdam. Gasteiner Str. 23.

Fortbildungstag für MINT-Lehrkräfte

Der Landesverband zur Förderung des MINT-Unterrichts Berlin-Brandenburg (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) veranstaltet am 22. Februar mit der Uni Potsdam einen Fortbildungstag für MINT-Lehrkräfte an Grundschulen. Die Veranstaltung richtet sich auch an Berliner Lehrkräfte. Infos: www.mnu-bb.de/Tagungen/GS/2018. (Tsp)