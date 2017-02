Nach langem Versteckspiel liegen jetzt die Fakten auf dem Tisch: 30 weiterführende Schulen können ihren Schülern kein warmes Essen anbieten. So ist es im Netz unter „Frag den Staat“ zu lesen, nachdem die Veröffentlichung mittels Informationsfreiheitsgesetz erreicht wurde. Die Öffentlichkeit hatte bislang allerdings keine Kenntnis davon.

So erging es auch beinahe dem FDP-Bildungspolitiker Paul Fresdorf. Er hatte in einer Anfrage, die dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt, wissen wollen, „wie viele Schulen in Berlin regelmäßig nicht mit Schulessen versorgt sind“. Die – ausweichende – Antwort von Bildungs- Staatssekretär Mark Rackles (SPD) lautete, dass an „vielen“ Oberschulen eine Mittagessensversorgung vorhanden sei oder derzeit die räumlichen Möglichkeiten hierfür geschaffen würden. Allerdings lägen der Senatsverwaltung für Bildung „dazu keine Zahlen vor“, so Rackles weiter.

"Wir haben einen Fehler gemacht"

Auf die Frage, warum diese abschlägige Antwort erfolgte, obwohl Rackles’ Haus die Daten bei „Frag den Staat“ eingestellt hatte, erhielt der Tagesspiegel Montagabend eine zerknirschte Antwort: „Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten sicherlich die Zahlen vom November dem Abgeordneten geben können", sagte die Sprecherin der Bildungsverwaltung. Fresdorf will den Vorfall im Ältestenrat thematisieren.

Der Landeselternausschuss (LEA) habe seit 2015 versucht, Klarheit über die Zahl der Schulen ohne warmes Essen zu bekommen, berichtet Andrea Schwarz, die Sprecherin der LEA-AG Oberschulessen. Im November habe ein Vater entnervt entschieden, die Daten nach dem Informationsfreiheitsgesetz anzufordern. Zuvor hatte es etliche Berichte von Schulen ohne Caterer gegeben, weil sich nicht genug Schüler zum Essen anmeldeten.

Immer schwieriger, das Mittagessen zu organisieren

„Wenn die Caterer den Schülern dasselbe Essen anbieten wie in Altenheimen, dann muss man sich über fehlende Akzeptanz nicht wundern“, kommentierte Fresdorf das Problem. Er fordert, dass Schulen zusammen mit Caterern attraktive Angebote erarbeiten, die es durchaus in Berlin schon gebe. Der zweite Schritt könne dann sein, dass Schulen von ihren Schülern eine verbindliche Anmeldung zum Mittagessen verlangen, meint Fresdorf.

Die Bildungsverwaltung steht allerdings nicht nur vor dem Problem, dass Ganztagsoberschulen ohne Caterer sind. Auch an vielen Grundschulen wird es wegen der steigenden Schülerzahl immer schwieriger, das Mittagessen zu organisieren: Schulen mahnen, dass sie bereits vormittags mit den Essen beginnen müssen, um in den kleinen Mensen nach und nach alle Schüler zu beköstigen. Ansonsten gibt es in den Grundschulen allerdings weniger Probleme mit dem Schulessen, weil es dort subventioniert wird und weil junge Schüler andere Essgewohnheiten haben.