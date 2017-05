Schwimmen in Berlin : 17 von 27 - diese Freibäder haben auf (und welche bald öffnen)!

Vor verschlossenen Toren standen Badegäste am Wochenende in Mariendorf und Neukölln. Nur einige Freibäder waren offen, am Sonnabend ändert sich das.

von Ralf Schönball