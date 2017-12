Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Nichtschwimmerquoten der Berliner Schüler senken. Eine neue „AG Schwimmunterricht in Grundschulen“, an der unter anderem Schulen, Schwimmvereine und Bäderbetriebe beteiligt sind, soll bis Ostern Projekte entwickeln, die spätestens zum nächsten Schuljahr beginnen sollen. Das wurde am Dienstag bekannt. Geplant ist, Kinder früher ans Wasser zu gewöhnen und Kinder nachzuschulen, die nach dem Schwimmunterricht in der dritten Klasse nicht schwimmen können.