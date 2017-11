Erneut hat sich in Tegel ein Häftling das Leben genommen. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 33-Jähriger in seiner Zelle gefunden, er hatte sich am Fensterkreuz mit der Bettwäsche stranguliert. Die Justiz bestätigte Informationen von Mitgefangenen. Von sich aus meldet die Justiz Suizide nicht.

Der Mann saß erst seit 26. Oktober in Tegel, und zwar auf Station 1 der Teilanstalt 6, diese stammt aus den 80er Jahren. Er sollte eine Strafe von 16 Monaten absitzen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 2017 hat es zuvor bereits drei Suizide in Tegel gegeben, diese drei Männer waren im berüchtigten Uraltbau Haus 2 untergebracht. Berlinweit hat es in diesem Jahr bereits sieben Suizide gegeben, damit ist die – hohe – Zahl des Vorjahres erreicht.

„Als Reaktion auf die Suizide im Frühjahr haben wir unter Beteiligung der Anstalten die Überarbeitung der Richtlinien zur Suizidprävention begonnen“, teilte Justizsprecher Sebastian Brux mit.