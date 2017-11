Wenn man Spaziergänge durch die Siemensstadt macht oder mit dem Auto umherfährt, ist es unmöglich, nicht sofort auf den Konzern und seine Spuren zu stoßen. Entlang der Nonnendammallee, wo um die Jahrhundertwende die Erschließung der Nonnendammwiesen zur Siemensstadt begann, sind die finsteren Widersprüche eines Weltkonzerns wie im Brennglas zu betrachten. 40 000 Menschen arbeiteten hier einst vor dem Krieg. Und die meisten wohnten auch in der Siemensstadt, denn der Konzern hat die Wohnungen extra für sie erbaut. Jetzt sind manche Werke längst verkauft, wie etwa die Leuchtenfirma Osram, die zu Siemens gehörte, und viele Immobilien sind höchstens noch untervermietet.

Straßennamen rundherum wirken wie Gedenksteine der Industriegeschichte: Siemensdamm, Rohrdamm, Wernerwerkdamm, Wattstraße, Grammestraße… Ein ganzes Stadtviertel voller Industriebaudenkmäler, darunter der legendäre Uhrenturm. Das Dynamowerk liegt gegenüber der historischen Konzernzentrale. Das Gelände, auf dem es steht, ist so groß, dass man auf ihm mit dem Auto fahren muss.

Im Auto vom Eingangstor zum Dynamowerk sagt Olaf Bolduan, Siemens habe nach dem Zweiten Weltkrieg leider nicht den „industriepolitischen Mumm“ gehabt, trotz der politischen Lage in West-Berlin zu bleiben. Siemens ging nach Bayern, Erlangen wurde quasi die neue Siemensstadt und München schließlich erster Firmensitz.

Auch der Konzern hat Angst. Vor dem Bedeutungsverlust

Äußerlich ist das Dynamowerk ein Baudenkmal, innen aber ein Hochtechnologiestandort. Die 150 Jahre alte Idee von Konzerngründer Werner von Siemens wird hier seit Jahrzehnten in Maschinen umgewandelt: das dynamoelektrische Prinzip. Die Beschäftigten stellen hier elektrische Spezialmaschinen her. In Siemensstadt entstehen die weltweit größten Elektroantriebe für viele Branchen – den Schiffbau, die Rohstoff-,Öl- und Gasindustrie. Elektromotoren werden hier berechnet, konstruiert, gefertigt und produziert, und in die Welt ausgeliefert. 90 Prozent aller Produkte werden exportiert.

Die Konzern-Personalchefin Janina Kugel sagte im Tagesspiegel: „Das Dynamowerk ist schon länger nur zu 35 Prozent ausgelastet. Das ist zu wenig, um kostendeckend operieren zu können.“ Was man im Dynamowerk mache, könne man künftig etwa auch in Mülheim machen.

Auch Standorte, die fast nur hochqualifiziertes Personal beschäftigen, sind offenbar austauschbar, und der von Siemens wie anderen beklagte Fachkräftemangel spielt offenbar keine Rolle.

Olaf Bolduan sitzt in diesem Gebäude, 217 Meter lang und 185 Meter breit, in seinem Betriebsratszimmer. Normalerweise kann er seine Gefühle gut kontrollieren, das gehört zum Job eines langjährigen Funktionärs der IG Metall, aber wenn er Kugels Sätze liest, steigt sichtbar Wut in ihm hoch. Er weiß ja, dass die Zahlen zurzeit negativ sind, aber er sagt auch, dass das Dynamowerk in seinem Geschäftsbereich „Prozesse und Antriebe“ nicht allein sei, sondern im Verbund mit anderen Werken und Standorten gesehen werden muss.

Und die Verbundzahlen seien gar nicht bekannt, man vermute, sie seien viel positiver. Aber das allein ist es nicht, was ihn so anfasst, sondern sein Empfinden, dass sie hier alle nur noch eine Zahl seien. „Das Firmenkonzept sieht nicht vor, die Belegschaft mitzunehmen, mit ihnen zu reden, sondern man will sie aussortieren.“

Im Prinzip kann Siemens auch ohne Dynamowerk erfolgreich sein

Wenn er die Augen schließt und sich sein Unternehmen auf dem Erdball vorstellt, wird ihm schlecht. Denn dann sieht er lauter Punkte, auf denen Siemens steht, einige sind kleiner, andere größer. Wenn man einen davon entfernt oder mit einem anderen vereinigt, dann sind da immer noch sehr viele Punkte. Die Angst bei den Mitarbeitern hier ist so groß, weil die Wahrheit so brutal ist.

Im Prinzip kann Siemens auch ohne sie die Zukunft des Konzerns gestalten, ohne die Leute aus der Produktion im Dynamowerk hier und ohne weitere 300 Leute aus dem Gasturbinenwerk in Moabit. Bolduan öffnet seine Augen wieder und sagt: „Schauen die Mitarbeiter im Dynamowerk auf ihr Unternehmen, überkommt sie Ohnmacht, sie fühlen die riesige Bedrohung. Deshalb werden alle um ihren Arbeitsplatz kämpfen. Niemand will ausgeliefert sein.“ Doch wie sagte Personalchefin Kugel: „Es wäre verantwortungslos, wenn wir aus nostalgischen Gründen nur zuschauen würden.“

Auch ein Konzern hat Angst. Vor dem Bedeutungsverlust.

Als Peter Löscher 2007 Konzernchef wurde, direkt nach der großen Korruptionsaffäre, die das Unternehmen erschütterte und ihm Glaubwürdigkeit raubte, wollte er den Firmenriesen schneller, komplexer, effizienter machen. Er legte das Konzept „Fit for 2010“ vor, natürlich wurden auch Arbeiter und Angestellte entlassen. Als ihn der jetzige Vorstandschef Joe Kaeser 2013 ablöste, begann eine neue Restrukturierung, jetzt heißt das Zukunftskonzept „Vision 2020“. Wieder wird es viele Stellen kosten. Kaeser sagt zu der Kritik, die Pläne würden nur die Margen im Blick haben: „Das hat nichts mit Gier zu tun, sondern mit der dauerhaften Sicherung der Innovationskraft, der Wettbewerbsfähigkeit und damit auch der Arbeitsplätze.“

Joe Kaeser, Siemens-Vorstandschef seit 2013, will seine "Vision 2020" verwirklichen. Foto: Christof Stache/AFP

Als Olaf Bolduan noch ein Kind war, hat er beobachtet, wie der Vater in seinen Betrieb integriert war. Gab es ein Jubiläum zu feiern, kamen alle Mitarbeiter. „Siemens, das war eigentlich traditionell nicht nur Arbeit zum Geldverdienst. Siemens – das war immer auch eine Arbeitsfamilie.“ In den Hallen, in denen Bolduan sein ganzes Arbeitsleben verbracht hat, werkeln keine Ungelernten, stattdessen: Mechatroniker, Zerspanungstechniker, Monteure, Industriemechaniker, Ingenieure, Logistiker, Kaufleute. Wenn Bolduan anfängt von „seinen“ Leuten zu reden, bekommt er glänzende Augen: „Ich liebe diesen fachlichen Dialog, diese tollen Persönlichkeiten.“ Da klingelt sein Handy, ein Kollege, ein Ingenieur ist am Apparat, macht ihm Vorschläge, wie man innovativer werden und den Konzern vom Standort noch überzeugen könnte. Bolduan ist gerührt.

Er ist sich sicher: Dieser Dialog, diese Identifikation mit dem Werk, die Bereitschaft, sich zu verändern – das hat sie immer wieder durch schwere Zeiten getragen.

Die Krisen in diesem Geschäft kommen zyklisch. Als Ende der 90er Jahre die Kosten drückten und die Auslastung gering war, auch weil die Berlin-Zulage auslief, stand der Standort auf dem Spiel. Auch damals gingen die Mitarbeiter auf die Straße, aber gleichzeitig taten sich Ingenieure, Logistiker und Gewerkschafter zusammen und machten selbst Vorschläge. Bolduan erinnert sich, dass Jahre später ein Manager zu ihm sagte: „Das war gut, dass ihr mit so viel Fachwissen gekommen seid.“

Ein Video der Gewerkschaft macht Werbung für Innovation

Erst musste damals die Hälfte der Belegschaft gehen, doch dann verzweifachte sich das Auftragsvolumen wieder, so dass 2006 wieder doppelt so viele Menschen im Werk arbeiteten wie 1998. Bolduan sagt: „Die Menschen sind nicht dumm, man kann mit ihnen über Chancen und Risiken reden. Wenn man will.“

In der vergangenen Woche hat die IG Metall ein Video ins Internet gestellt, darin werden alle Berliner Standorte mit Blick auf ihre Fähigkeiten zur Digitalisierung vorgestellt. Der jetzige Betriebsratschef des Dynamowerks und Nachfolger Bolduans erzählt darin stolz, dass man die Zusage bekommen habe, gleich mit drei Projekten im unternehmensinternen Innovationsfonds gefördert zu werden. Er sagt: „Das ist Zukunftssicherung pur.“ Einen Tag später macht der Konzern seine Kürzungspläne öffentlich.

Das Video dient der Gewerkschaft nun dazu zu untermauern, dass man doch selbst Antreiber für Innovationen sei. Ein Ingenieur sagt: „Wir wollen neue Technik, aber wir wollen sie mitgestalten.“

Läuft man aus den Büroräumen im Dynamowerk hinaus, betritt man die Werkhalle. Immer war man hier erfinderisch. In jeder Epoche. Hier schweißten Siemensianer 1930 die weltweit erste Elektrolokomotive der Baureihe E 44 zusammen, die Personen- wie Güterzüge ziehen konnte. Eine Weltneuheit. In die großen Wasserkraftturbinen, die hier lange gebaut wurden, „konnte man ganze Orchester platzieren“, sagt Bolduan. Noch immer ist hier alles schwer und groß.

Heute liegen Rotorwellen für Generatoren neben Schwungrädern für Kraftwerks-Kühlpumpen. Es liegen riesige Kupferspulen herum, die wiederum auf die Rotorwellen montiert werden. Eigentlich arbeiten die Entwickler schon an einem 3-D-Drucker für solche Kupferspulen, es ist ein Projekt des Investitionsfonds. Und Bolduan sagt, dass das doch genau ihre Vision sei, dass man die Mitarbeiter mitnehme auf den Weg in die Digitalisierung, ein Dreher könne auch ein 3-D-Drucker werden. Aber wenn man in vier Jahren vier verschiedene Werkleiter bekomme, sagt Bolduan, dann frage man sich, ob die uns „systematisch kaputt“ machen wollen.

Tage zuvor, an der Moabiter Huttenstraße, hatten die Trillerpfeifen noch lange gekreischt und die Tröten gehallt, irgendwann übernahm Predrag Savic das Mikrofon, Nachfolger Bolduans und Betriebsratschef im Dynamowerk. Er sprach davon, dass man nun merke, wie „asozial ein Unternehmen doch sein kann“. Dann rief er: „Man tritt die Lebensleistung der Menschen mit Füßen.“ Olaf Bolduan klatschte da besonders heftig. Denn genau so empfindet er auch seine Situation. Es ist ein sehr trauriges Gefühl. Bald ist er weg. Im „Unruhestand“, wie er sagt.