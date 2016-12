Auch in diesem Jahr können Potsdamer und Gäste aus aller Welt das neue Jahr wieder auf der Terrasse des Schlosses Sanssouci begrüßen - das Zünden von Feuerwerk bleibt allerdings tabu. Wegen der Brandgefahr für die Unesco-Kulturgüter ist Pyrotechnik in den historischen Parks und Gärten verboten. „Leichtsinnig gezündete Raketen oder Irrläufer können die historischen Bauten und Gärten beschädigen und Brände verursachen“, warnte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Montag in einer Mitteilung.

Der verheerende Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 2004 habe deutlich gezeigt, welchen Gefahren die Schlösser und ihre Kunstschätze sowie die Gartenanlagen durch Feuer ausgesetzt sein könnten, mahnte die Stiftung. Daher werde der Wachschutz im Park Sanssouci in der Silvesternacht verstärkt. Auch die Taschen der Besucher sollen kontrolliert werden. dpa

