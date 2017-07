Das klingt nun schon ein bisschen anders: Einen Tag nach massiver Kritik an den Plänen für eine überregionale Flüchtlingsschule hat die Bildungsverwaltung veränderte Optionen für das Gebäude am Tempelhofer Weg ins Spiel gebracht. Begründet wird dies allerdings nicht mit den Risiken einer solchen Segregation, sondern mit der „neuesten“ Zusage des Bezirkes, dass am Standort auch „Regelbeschulung“ möglich sei. Das bisherige Vorhaben werde daher „selbstverständlich überdacht und um Möglichkeiten der noch dichteren Verzahnung mit Regelklassen erweitert“, teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit.

"Keine Kehrtwende"

Das sei aber „keine Kehrtwende“. Wie berichtet, hatte die Verwaltung für das Gebäude der früheren Teske-Schule elf "Willkommens-Profil-Klassen" mit bis zu 20 Schülern angekündigt, die nicht oder kaum alphabetisiert sind oder nur geringe schulische Vorkenntnisse besitzen. Für diese Klassen wurde am 29. Juni mittels Rundmail der Bedarf abgefragt. Der Flüchtlingsrat warnte daher vor einer „Apartheidsschule“, und der Verein „Schöneberg hilft“ vor einer „Sonderschule für Flüchtlinge“. Bildungsexpertin Stefanie Remlinger (Grüne) nannte das Vorhaben „Wahnsinn“, während die Bildungsverwaltung keine Stellung bezog.

Am Mittwoch wurde das nachgeholt: „Im nächsten Schuljahr werden wir voraussichtlich mit vier bis fünf Lerngruppen beginnen, die mit 17 Jugendlichen eingerichtet werden“, teilte Beate Stoffers, die Sprecherin von Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) mit. 20 sei nur die „Höchstfrequenz“.

Fachunterricht und berufliche Orientierung

Auch inhaltlich wurde einiges ergänzt. Es werde nicht nur Fachunterricht geben, sondern auch „berufliche Orientierung“ durch eine Kooperation mit den Oberstufenzentren sowie mit der Arbeitsagentur Süd.

Norbert Gundacker vom örtlichen Personalrat forderte, an der bisherigen Klassenfrequenz der Willkommensklassen mit zwölf Schülern festzuhalten. Zudem votiert er für einen wohnortnahen statt den geplanten überregionalen Einzugsbereich. Integration könne nur gelingen, wenn die Flüchtlinge in bestehenden Schulen unterrichtet würden. Es reiche nicht, „vielleicht zwei Regelklassen“ in die Teske-„Filiale“ auszulagern.

Auf Nachfrage bei Bildungsstadtrat Oliver Schworck (SPD) stellte sich heraus, dass er noch gar nichts von der „neuesten“ Zusage seines Bezirkes wusste, dass am Standort auch „Regelbeschulung“ möglich sei.

Gemeint sei möglicherweise, dass es am Tempelhofer Weg – etwa bei der Berufsorientierung – Kooperationen mit Regelklassen geben könne. Im übrigen solle sich an dem Standort „keiner abgeschoben fühlen“, betonte Schworck.