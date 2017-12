Jetzt wird es langsam ernst: Nur noch drei Wochen, dann müssen alle Geschenke gekauft, verpackt, verschnürt und hübsch unter dem Weihnachtsbaum arrangiert sein. Und diese Zeit geht schneller vorbei, als man denkt – eine Sondermöglichkeit zum Einkaufen kommt da überaus gelegen, zum Beispiel an diesem verkaufsoffenen Sonntag und dann noch einmal am 17. Dezember. Die Geschäfte dürfen an diesen Tagen zwischen 13 und 20 Uhr öffnen, die meisten beteiligten Läden und Einkaufscenter schließen aber bereits um 18 Uhr. Auch im Umland sind einige Geschäfte an diesem Sonntagnachmittag geöffnet, so beispielsweise Ikea in Walterdorf und Porta in Potsdam. Tsp