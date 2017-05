Kaum sind die Pläne für die Reform des Sozialen Wohnungsbaus von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) auf dem Tisch, da begehrt die Basis auf. Der Berater ihrer eigenen Fraktion und Kurzzeitstaats, Andrej Holm, und Sebastian Jung von der Initiative Mieterstadt.de nennen die Vorschläge einen "Skandal" und dazu noch möglicherweise "europarechtswidrig". Im Kern geht es darum: Die Mieten von Sozialbauten, die vor Jahrzehnten mit hunderten von Millionen Euro subventioniert wurden und dazu noch vom Staat steuerlich begünstigt wurden, dürfen auch nach der Reform und nach einem Eigentümerwechsel auf Grundlage der seinerzeit bezahlten Baukosten sowie der seinerzeit bezahlten Zinsen berechnet werden. Für die Immobilienhändler ist das in vielen Fällen ein wunderbares Geschäft, weil sie für diese Immobilien einen Bruchteil dieser Kosten bezahlt haben und die Zinsen heute rund vier Mal niedriger sind als damals. Die Reform beschert Spekulanten damit zweistellige Renditen - auf Kosten des Landeshaushaltes.

Gesetz gegen den Rat der Expertenkommission

"Der Senat hat die Vorschläge der Expertenkommission zur Reform des Sozialen Wohnungsbau in den Wind geschlagen und legalisiert eine rechtlich umstrittene Praxis", sagt Holm. Alle Sozialwohnungen, die verkauft wurden, seien von dieser Regelung betroffen. Die Frage stelle sich, "warum die Politik die Hand über dubioses Verwaltungshandeln hält." Der Schaden von diesen Plänen werde nicht nur Spuren im Berliner Landeshaushalt hinterlassen, sondern die Gutschrift der ursprünglichen Kosten an Käufer von Sozialimmobilien, denen selbst diese Kosten gar nicht entstanden sind, gehe zu Lasten des Steuerzahlers, so Jung. Der Mietenaktivist weiß genau, wovon er redet: Er wohnt selbst in der umkämpften Fanny-Hensel-Siedlung. Auch bei diesem Spekulationsobjekt rechnet der Käufer der Immobilie die Mieten auf Grundlage der ursprünglichen Erstellungskosten von 8,6 Millionen Euro ab. Dabei hatte der Investor nur 3,1 Millionen Euro für das Gebäude bezahlt. Dieser lockere Umgang der Verwaltung mit Sozialimmobilien bringt dem Investor sagenhafte Gewinne: Renditen von über 30 Prozent ermittelten die Mietaktivisten. Dieses Gesetz dürfe so nicht wirksam werden. Sonst sei "der soziale Wohnungsbau endgültig tot".

Andere Elemente der Reform begrüßen die Aktivisten

Die Kritik entzündet sich an dem zentralen Element der Reform, die von den Aktivisten nicht in Gänze abgelehnt wird. Sie begrüßen die ebenfalls geplante Abschaffung der Klausel, wonach die Mieten von Sozialbauten bis zu 27 Monate nach dem Stichtag nach Förderungsbedingungen noch erhöht werden dürfen. Lob finden sie außerdem für die Umstellung der Berechnungsgrundlage für den Mietzuschuss von zehn Euro Nettokalt auf 14 Euro bruttowarm. Nur wer noch mehr Miete für eine Sozialwohnung bezahlen muss, bekommt den darüber liegenden Betrag nicht bezuschusst.

In der Senatssitzung ging es am Vormittag hoch her, heißt es hinter den Kulissen.. Die SPD soll dem Vernehmen nach das Gesetz ganz stoppen wollen, allerdings aus anderen Gründen. Bei den Grünen soll es ebenfalls Kritik an der umstrittenen Regelung zu Gunsten von Sozialbau-Käufern geben. Offiziell äußern wollte sich niemand.