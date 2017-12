Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein Kind in Wilhelmstadt. Ersten Ermittlungen zufolge war gegen 15 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Wilhelmstraße in Richtung Heerstraße unterwegs. An der Kreuzung Wilhelmstraße/Melanchtonplatz bog er nach rechts in die Schmidt-Knobelsdorf-Straße ein. Kurz nach dem Abbiegen wollte plötzlich der sechsjährige Junge die Straße von rechts nach links überqueren und betrat die Fahrbahn. Er wurde vom VW des 46-Jährigen erfasst. Das Kind kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (Tsp)