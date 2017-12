Dem 44. Spandauer Weihnachtsmarkt fehlt: Jesus. Der wurde in der Nacht auf Sonntag aus seiner Krippe an der Nikolaikirche gestohlen. Wie das passiert ist, weiß man bisher nicht.

Sven-Uwe Dettmann, Geschäftsführer des Veranstalters „Partner für Spandau“, erklärt, dass in der Nacht zwar ein Ordnungsdienst auf dem Gelände in der Altstadt anwesend gewesen sei, jedoch nichts bemerkt hätte. Der Diebstahl fiel den Mitarbeitern des Weihnachtsmarktes erst auf, als sie am Morgen zur Krippe kamen, um die Schafe, die dort traditionell gehalten werden, zu füttern.

Wer die Puppe gestohlen hat, ist bisher unklar. Dettmann jedoch ärgert sich über „wilde Unterstellungen in alle Richtungen“ aus dem Internet. Seiner Meinung nach ist der Dieb vermutlich nicht politisch motiviert gewesen. „Jeden Tag klaut man uns Deko. Was beweglich ist, wird eben auch mal entfernt.“

„Jesus ist bald wieder da – spätestens an Heiligabend!“

Bereits vor zwei Jahren wurde dem Spandauer Weihnachtsmarkt eine Jesus-Figur gestohlen. „Ärgerlich ist das besonders für die Leute, die mit viel Energie die Krippe gestalten, damit es hier romantisch ist“, so Dettmann, „damit wir an den Kern von Weihnachten erinnert werden.“

Über Facebook bot eine Sechsjährige inzwischen ihre Puppe als Ersatz an. „Das ist super lieb und zeigt, wie sehr die Kinder unseren Markt und besonders die Krippe mögen“, so Dettmann. Gebraucht wurde die Puppe jedoch nicht mehr: Ein Mitarbeiter hatte kurz zuvor eine neue Figur im Internet bestellt, die heute geliefert werden soll. Dettmann: „Jesus ist bald wieder da – spätestens an Heiligabend!“