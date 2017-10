Wieder mal ein Showdown im innerspanischen Konflikt: Am Freitagvormittag dürfte der Senat in Madrid die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung beschließen, was bedeuten würde, Katalonien unter eine Art Zwangsverwaltung zu stellen und zu einer Entmachtung von Regierung und Parlament führen würde. Als Reaktion auf diesen Schritt könnte das Regionalparlament in Barcelona am Mittag die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen. Was bedeutet das für die Vertretung der Region in Berlin? Wir haben mit der Leiterin Marie Kapretz gesprochen.

Die 42-Jährige ist gebürtige Berlinerin, lebte 22 Jahre in einem kleinen Dorf in den Vorpyrenäen. Dort engagierte sie sich für die Mitte-Links-Partei ERC in der Kommunalpolitik, war Landkreis- und Gemeinderätin. Vor einem Jahr kehrte sie nach Berlin zurück.

Frau Kapretz, was erwarten Sie für sich selbst und die Vertretung in Berlin für den Fall der Anwendung von Artikel 155?

Wir befürchten, dass die demokratischen Institutionen, eben auch die Vertretungen Kataloniens im Ausland, von der zentralspanischen Regierung übernommen oder ganz annulliert werden. Unsere Arbeit würde in jedem Fall sehr eingeschränkt werden, falls unsere Vertretung unter den Artikel 155 fällt. Wir haben sehr gute Beziehungen zu Deutschland, es wäre sehr schade, wenn dieses Verhältnis wegen politischer Spielchen auf Eis gelegt würde. Seit 2005 hat die Regierung viele Angebote an Madrid gemacht, aber das Autonomiestatut wurde von der Zentralregierung derart ausgehöhlt, dass es seinen ursprünglichen Sinn verloren hat. Die einzige Antwort aus Madrid war immer: Das ist verboten, das ist gegen die Verfassung. Wir sind wegen der Politik aus Madrid zu dieser Zuspitzung des Konflikts gelangt.

Marie Kapretz leitet die Vertretung Kataloniens in Berlin. Foto: Regierung von Katalonien/Vertretung in Deutschland

Gibt es Signale von deutschen Politikern, die Ihnen Unterstützung im Falle einer Unabhängigkeit Kataloniens andeuten?

Es wird Unterstützung für den demokratischen Prozess signalisiert und darauf gepocht, dass die demokratischen Spielregeln eingehalten werden, was am Tag des Referendums mit der Polizeigewalt gegen unschuldige Bürger nicht der Fall war. Wir bekommen auch viel Unterstützung von der deutschen Zivilbevölkerung, zum Beispiel durch E-Mails.

Wie nehmen Sie die Stimmung der Katalanen in Berlin wahr, auch zwischen ihnen und Zentralspaniern?

Ich finde die Stimmung überraschend gut. Nach der Polizeigewalt am Referendumstag haben Vertreter von Podemos, also einer zentralspanischen Partei, eine Kundgebung in Berlin organisiert, zu der Spanier und Katalanen kamen und gemeinsam ihren Protest ausdrückten. Interessant war, dass der Sprecher gar kein Katalanisch konnte, aber so empört über die Polizeigewalt war, dass er etwas tun wollte. Es geht ja nicht nur um die Unabhängigkeit, sondern auch um die nicht ausreichend aufgearbeitete Militärdiktatur in Spanien und generell um die Frage, wie man Demokratie im 21. Jahrhundert lebt. Berlin ist ein Anziehungspunkt für progressive Denker, hier erlebe ich dahingehend Konsens zwischen Spaniern und Katalanen.

Trotzdem wollen Sie nach Katalonien zurückkehren, wenn Ihre Zeit als Leiterin der Vertretung endet ...

In Katalonien ist viel los, was nachbarschaftliches Engagement betrifft. Die Bürger organisieren sich, es finden ständig Vorträge statt, zum Beispiel von Rentnern, die jahrelang als Wirtschaftswissenschaftler gearbeitet haben und jetzt Stammtische organisieren. Es gibt eine Debattenkultur, die gerade so in Berlin nicht stattfindet. Auch hier engagieren sich Bürger, zum Beispiel für Flüchtlinge und Obdachlose, aber durch die Größe der Stadt verläuft sich das mehr. Auch nach der Bundestagswahl habe ich gespürt, dass es in Berlin weniger politisches Engagement auf der Straße gibt. Aber die Stadt muss sich gerade auch selber finden, sie ist ähnlich wie Barcelona von Gentrifizierung, Spekulation und überbordendem Tourismus betroffen. Vielleicht könnten beide Städte da zusammenarbeiten.