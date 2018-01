Also schnell weiter, kurz runter zum kleinen Teich, der einsame Graureiher („offenbar zu faul für die lange Reise in den Süden“) stolziert übers Wasser, Tschirpke grüßt freundlich, wuchtet dann seinen Wagen direkt über die weiße Wiese zum alten Fritz, „noch so ein verkorkstes Denkmal“. Dann weiter vorbei am Bachlauf, wo im Sommer halligalli ist, heute ist niemand da außer den üppigen Trauerweiden am großen Teich, „manche mit Frisör, manche ohne“.

„Ach so: Ich kenne natürlich alle Baumarten“, fällt ihm da ein, „allerdings nicht im Winter“. Am großen Teich geht es rechts zum Restaurant Schoenbrunn, Terrasse mit Ost-Charme, heute geschlossen. Tschirpke war noch nie drin, er hält an der Weggabelung, zeigt auf einen Maulbeerbaum. „Die Früchte sind süß und lecker“, sagt er, „weiß nur niemand, dass man die essen kann.“ Der Obstgedanke stehe im Park schließlich nicht im Vordergrund. Gleich daneben: Mirabellen! Kornelkirsche, rote und gelbe Pflaumen – er kennt hier jeden Obstbaum. Im Sommer hat er großen Spaß daran, seine Kinder das Obst futtern zu lassen, besonders hier am Hauptweg zum Spielplatz, „kann man richtig was hermachen“, sagt er grinsend. Verwirrte Spaziergänger, leicht panische Mütter: „Die Mutter sorgt sich ja auch ums andere Kind“, sagt er, „vor allem, wenn ein Vater wie ich dabei ist.“

Eine Kitagruppe, gelbe Warnwesten, rennt in Richtung Indianerspielplatz. Eigentlich, sagt Tschirpke, brauche man das alles doch gar nicht. „Für Kinder ist der ganze Park ein Spielplatz, alles ist Spielzeug.“ Spielplätze würden im Grunde für Erwachsene gebaut, wie eine Spielkulisse, die gewisse Erwartungen erfüllen muss. Auf einer Bank schmilzt ein kümmerlicher Schneemann seinem Ende entgegen. Nein, das sei ja alles völlig in Ordnung, sagt Tschirpke dann, ernsthaft: Tolle Rutsche, viel zu Klettern und ein Zaun drum, nur: Was sollen die Holzpferde? Eins kippt nach vorn, eins zur Seite und eins steht einfach nur so rum. „Es wirkt total niedlich, aber es sind immer die Erwachsenen, die die Kinder auf die Pferde setzen.“

Er hat so einen wiederkehrenden Traum von einem riesigen, schwarzen Pferd, auf dem er fliegt. Vielleicht schreibt er deswegen ständig Pferdelieder und -gedichte, meist böse. „Eltern, die Töchter haben, sind häufig sehr dankbar“, sagt er. „Sie kommen nach Auftritten zu mir und sagen: Hahahaha, gibt’s das auch auf Platte?“ Das seitliche kippende Pferd könne einen ähnlichen Effekt haben.

Na gut, noch schnell rüber zum Märchenbrunnen, dessen Figuren nun in überdimensionierten Vogelhütten überwintern. „Ich finde, der Brunnen gewinnt sehr dadurch“, sagt Tschirpke, kein Fan der Biedermeier-Ästhetik. Dann lieber zurück, schließlich muss er noch den Rodelberg runter, wenn der Schnee jetzt schonmal da ist. Auf dem Bauch, wie sonst. Es rutscht erstaunlich gut.

Am 18. Februar wird der Kleinkunstpreis verliehen, Fernsehaufzeichnung, große Sache. Er freut sich besonders auf den Flügel. „Da kann ich mal wieder richtig üben.“ Zu Hause kommt er ja zu nichts, die Familie und überhaupt, „richtig gearbeitet hab’ ich schon seit Jahren nicht mehr.“ Man weiß ja, was das heißt: Er schreibt überall, immerzu, „meist sind es aber To-Do-Listen“. Texte sowieso, aber auch Noten-Steno, einfach so, im Zug zum Beispiel. „Schade nur, dass man jetzt so schnell in München ist.“

Wenn ihm doch nur jemand einen Sack Zeit schenken würde, könnte das alles noch viel besser sein, sagt er noch, er hat schließlich Tonsatz und Klavier studiert, seine Akkordstrukturen sind ihm zu schlicht, das Klavierspiel auch mehr Schein als Sein. Merkt aber zum Glück niemand.

Direkt vor seiner Haustür fängt es an zu regnen, ein veritabler Wolkenguss. Der Schnee wird nun nicht mehr gebraucht. Und Timing ist eben keine Stadt in China.

„Empirisch belegte Brötchen – Gedichte & Geschichten (in überwiegend komischer Manier)“, ullstein, 176 S., 12 Euro. Mit dem gleichnamigen Programm ist er am 2. & 3. Februar im Mehringhoftheater, Gneisenaustr. 2a, Kreuzberg, 25 €, erm. 20 €.