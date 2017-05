Im April soll das "Vier Jahreszeiten" in Hamburg ihm abgesagt haben, nun meldet das "Hamburger Abendblatt", Donald Trump hätte eine andere Übernachtungsmöglichkeit gefunden - in Berlin. Der US-Präsident soll nach Angaben der Zeitung während des G-20-Gipfels vom 6. bis zum 8. Juli in Hamburg, im Berliner "Intercontinental" unterkommen. Das Haus dementierte diese Behauptung am Freitag jedoch.

Im April wurde spekuliert, das Adlon könne Trump beherbergen. Dort wäre allerdings das Bett Obamas noch warm gewesen. Der ehemalige US-Präsident residiert während seines Berlin-Besuchs, bei dem er im Rahmen des Kirchentags am Vormittag des Christi Himmelfahrttags, dem 25. Mai, vor dem Brandenburger Tor spricht, nämlich im Adlon am Pariser Platz.

Im Interconti wurde 1998 extra für den Besuch von Bill Clinton die 200 Quadratmeter große Präsidentensuite im sechsten Stock für eine Million Mark mit Panzerglas, Betonverstärkungen, separater Klimaanlage, Videoüberwachung und abhörsicherer Telefonanlage ausgerüstet. Das Haus ist stolz auf das Prädikat "sicherstes Hotel Berlins". (Tsp)