Im Süden rollt's bald wieder: Der Mariendorfer Damm (B96) wird für den Autoverkehr "komplett voraussichtlich in der Woche nach den Winterferien" (30. Januar bis 4. Februar 2017) freigegeben. Das teilten die Berliner Wasserbetriebe jetzt mit.

"Obwohl auf dieser Baustelle seit August in mehreren Schichten und auch sonnabends gearbeitet wird, kann die stadtauswärts führende Fahrbahn nicht früher fertiggestellt werden", sagte ein Sprecher. Ursache dafür sei unter anderem, "dass die beiden vor mehr als hundert Jahren verlegten Leitungen nicht in den erwarteten Trassen unter der stadtauswärts führenden Fahrbahn verliefen, sondern seitlich und in der Tiefe teilweise stark davon abwichen. Zudem hat waren Rohre dieses Kalibers in der benötigten Menge nicht sofort am Markt verfügbar."

"Einzig ein kräftiger Wintereinbruch kann dies einschränken"

Bis Anfang Februar bleibt die viel befahrene Ausfallstraße damit wie berichtet zwischen Kaiserstraße und Alt-Mariendorf stadtauswärts gesperrt ("Einzig ein kräftiger Wintereinbruch kann dies einschränken"). Ursprünglich war geplant, die Straße in diese Richtung Ende des Jahres freizugeben. Der Verkehr wird sich weiter in der Rixdorfer und der Rathausstraße stauen.

Abwasser aus Kreuzberg, Wilmersdorf, Tempelhof ...

Die Straße ist seit Anfang August gesperrt. Damals war ein rund 130 Jahre altes Abwasserrohr gebrochen. Die Wasserbetriebe verbanden die notwendigen Reparaturarbeiten mit einer Sanierung des Leitungssystems.

"Nach dem Bruch einer Abwasserdruckleitung am 5. August haben die Berliner Wasserbetriebe eine ohnehin geplante Investitionsmaßnahme vorgezogen und zwei unter dem Mariendorfer Damm verlaufende Leitungen auf der kompletten Strecke zwischen Prühßstraße und Alt-Mariendorf ausgetauscht", teilten die Wasserbetriebe mit. "Diese Arbeiten sind nun abgeschlossen, beide Leitungen sind in Betrieb und sichern die störungsfreie Entsorgung des Abwassers aus Wilmersdorf, Kreuzberg, Tempelhof und Mariendorf ins Klärwerk Waßmannsdorf." In der 1. Januarwoche soll die Ampel an der Kreuzung Prühsstraße wieder verfügbar sein. Dann können Anlieger stadtauswärts bis zur Richterstraße fahren.