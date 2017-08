Wer daheim bleibt, hat einfach Pech. In der Ferienzeit folgt eine Baustelle auf die andere. Schienen- und Straßenbauer nutzen die Ferien mit weniger Verkehr, um kräftig zu bauen. Vor allem in den langen Sommerferien. Autofahrer, die weiter zur Arbeit fahren, stehen nun verstärkt im Stau – wie auf dem Stadtring im Bereich der Rudolf-Wissell-Brücke oder auf dem Schönefeld-Zubringer A 113. Und wer mit Bahnen und Bussen unterwegs ist, muss auf zahlreichen Verbindungen häufiger umsteigen und ist länger unterwegs. Ein Überblick:

U 6/U 7

Besonders hart trifft es in den kommenden Wochen Fahrgäste auf dem Südabschnitt der U-Bahn-Linie U 6 (Alt-Tegel– Alt-Mariendorf). Zwischen dem 11. August und dem 31. August ersetzt die BVG auf dem Abschnitt Kochstraße–Alt-Mariendorf die alte Relais-Signaltechnik durch ein elektronisch gesteuertes Stellwerk. In vier Bauphasen müssen Fahrgäste abschnittsweise in Busse umsteigen, weil die U-Bahn nicht mehr fahren kann. Busspuren gibt es nur, wenn es auf den Straßen ausreichend Platz dafür gibt.

Besonders die dritte Phase hat es in sich, wenn am Bahnhof Mehringdamm gebaut wird, in dem auch Züge der Linie U 7 halten: Schienenersatzverkehr mit Bussen gibt es dann vom 25. bis 31. August auf der U 6 zwischen Französischer Straße und Platz der Luftbrücke sowie auf der U 7 zwischen Yorckstraße und Hermannplatz. Zudem fahren die U-Bahnen auf der U 7 zwischen Berliner Straße und Yorckstraße nur alle 15 Minuten. Die Einschränkungen auf der U 7 gelten auch noch in der vierten Phase bis zum 3. September.

Die Bushaltestellen liegen zum Teil über 100 Meter entfernt von den Bahnhöfen. Detaillierte Informationen gibt es im Internet, auf Plakaten und Flyern sowie durch Mitarbeiter auf den Bahnhöfen, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz.

Nach den Ferien fahren vom 4. September bis 17. September auf der U 7 zwischen dem Bahnhof Neukölln und Britz-Süd keine Züge; hier wird Asbest aus dem Tunnel entfernt.

S 1

Viel Geduld brauchen Fahrgäste bis zum 11. August auch auf der S-Bahn-Linie S 1. Wer aus der Stadt kommt, muss in Schlachtensee zunächst in einen Pendelzug umsteigen, der alle 15 Minuten nur bis Nikolassee fährt. Da zwischen Nikolassee und Wannsee keine Züge auf der S 1 fahren, bleibt nur der lange Umsteigeweg in Nikolassee zur Linie S 7 Richtung Wannsee/Potsdam. Vom 11. August bis zum 18. August fahren die Züge zwischen Wannsee und Zehlendorf nur alle 20 statt alle 10 Minuten.

S 3

Seit mehr als fünf Jahren ist der Betrieb auf der S 3 erheblich eingeschränkt. Züge aus Erkner enden bereits am Ostkreuz statt am Westkreuz. Treppauf, treppab müssen Fahrgäste hier die Züge wechseln. Jetzt fahren bis zum 8. August die Züge zwischen Erkner und Karlshorst zudem nur alle 15 statt alle 10 Minuten. Zwischen Karlshorst und Ostkreuz pendeln die Bahnen im 15-Minuten-Abstand, wobei man im Betriebsbahnhof Rummelsburg nochmals umsteigen muss. Vom 8. August bis 21. August fahren zwischen Karlshorst und Ostkreuz nur noch Busse. Anschließend ist der Ärger vorbei: Mit Betriebsbeginn am 21. August können Fahrgäste auf der S 3 dann wieder in einem Rutsch von Erkner bis Westkreuz fahren.

S 5, S 7, S 75

Schon seit Ferienbeginn fahren bei der S-Bahn keine Züge zwischen Lichtenberg und Ostkreuz. Die Ersatzbusse fahren von Lichtenberg über Ostkreuz hinaus bis zum Ostbahnhof. Zudem gibt es Pendelverkehr im Abstand von 15 Minuten zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof. Die Bahn verlegt Gleise und nimmt gleichzeitig ein neues Signalsystem in Betrieb. Wer nicht auf die U-Bahn-Linie U 5 ausweichen kann, auf der die Züge häufiger fahren, muss noch bis zum 21. August mit dem Bus Vorlieb nehmen.

Straßenbahn

Auch bei der Tram gibt es eine Vielzahl von Umleitungen und Ersatzverkehren. Unter anderem auf der nachfragestärksten Linie M 4, für die es zwischen Alexanderplatz und Sulzfelder Straße noch bis 11. August Ersatzverkehr mit Bussen gibt. Die „Partylinie“ M 10 ist bis zum 21. August an der Kreuzung Danziger Straße, Greifswalder Straße unterbrochen. Vom 19. August bis 21. August gibt es weitere Einschränkungen.

Die Ferien gehen übrigens am 1. September zu Ende.