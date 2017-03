Die Straße Am Treptower Park wird vorerst eine Staufalle bleiben. Am Dienstag gegen 16 Uhr soll zwar die Vollsperrung aufgehoben werden, aber anschließend steht für die nächsten drei Wochen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Das teilten die Wasserbetriebe am Montag mit. Seit Wochen gibt es auf der wichtigen Verbindungsstraße aus dem Stadtzentrum nach Südosten erhebliche Behinderungen wegen Bauarbeiten, am vergangenen Freitag platzte zudem eine Wasserleitung und löste die Vollsperrung aus.

Grund für die Bauarbeiten waren ursprünglich „versackte Schieberkappen“, erklärte Stephan Natz, Sprecher der Wasserbetriebe. Die Kappen, unter denen sich Schieber zum Verschließen von Leitungsabschnitten befinden, waren zu tief in die Fahrbahndecke eingesunken. Um sie zu erneuern, musste die Leitung trockengelegt werden. Als sie anschließend wieder mit Wasser gefüllt wurde, kam es am Freitag zur Havarie. Nun soll die Leitung, 80 Zentimeter im Durchmesser, auf einer Länge von 130 Metern ab Kreuzung Elsenstraße erneuert werden. Anschließend werde die Straßen wieder auf voller Breite freigegeben. Zuletzt war der Mariendorfer Damm über Monate gesperrt, ebenfalls wegen maroder Wasserleitungen.