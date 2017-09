Es war ein Nebenschauplatz bei der Tegel-Debatte von Tagesspiegel und RBB. Doch dafür lehnte sich Ramona Pop ziemlich weit aus dem Fenster. Als das Gespräch am Dienstagabend in der Urania auf das Thema Stadtentwicklung und das wirtschaftliche Potenzial des neuen Quartiers kam, verwies FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja auf 90 ungenutzte Hektar in Marzahn. Bisher wurde in Berlins größtem Industriegebiet nämlich kein einziges Grundstück verkauft. „Ich frage mich, wieso am Cleantech Business Park seit einem Jahr die Unternehmen, die sich da ansiedeln wollen, auf einen Musterrahmenvertrag warten, der bis heute nicht ausgestellt ist“, sagte Czaja.

Das brachte die grüne Wirtschaftssenatorin in Rage. Dreimal nahm sie das Wörtchen „Fake“ in den Mund. „Es gibt keine einzige Anfrage zurzeit, die auf irgendetwas wartet“, wandte Pop ein. „Das ist wirklich ein Fake, den Sie da erzählen.“ Ist Czaja ein Lügner?

„Das stimmt auf keinen Fall – und das weiß auch die Senatsverwaltung für Wirtschaft“, kommentiert der zuständige Stadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Johannes Martin (CDU) tags darauf Pops Äußerung. Seit Februar warte der Bezirk auf die Freigabe eines Vertragsentwurfes durch die Finanzverwaltung, um mit einem Unternehmen in konkrete Verkaufsverhandlungen einzutreten, sagt er dem Tagesspiegel.

Das Haus von Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) habe zunächst nur einen allgemeinen Mustervertrag vorgelegt, wie er für Einfamilienhäuser tauge. Ergänzungen des Bezirks, etwa zum Umgang mit Altlasten, habe das Land bislang nicht genehmigt. Auch die Ansiedlung eines zweiten Unternehmens stocke deshalb seit Wochen, sagt Martin. Pops Mitarbeiter seien durch ein Koordinierungsgremium in das Verfahren eingebunden.

Die Interessenten sind ganz nach dem Geschmack der Grünen

Bislang wurden öffentliche Mittel in Höhe von 35 Millionen Euro in den Cleantech Park gesteckt. Er bekomme jede Woche Unternehmensanfragen, berichtet Stadtrat Martin, doch die meisten passten nicht zum Profil der nachhaltigen Technologien. Die wartenden Interessenten sollten indes ganz nach dem Geschmack der grünen Senatorin sein – es handelt sich um Zulieferer für Windkraftanlagen.

