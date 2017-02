Die Humboldt-Universität will den Raum 004 im Erdgeschoss des vormals besetzten Instituts für Sozialwissenschaften (ISW) räumen lassen. Die Uni hat Strafanzeige gegen Studierende gestellt, die sich auch nach dem offiziellen Ende der Besetzung am Donnerstag dort aufhalten. Sie fordern einen "selbstverwalteten Raum", in dem sie von Studierenden organisierte Lehre und Aktionen anbieten können.

Das war allerdings mit der Institutsleitung nicht abgesprochen. Nun soll die Polizei die Besetzung dort beenden - wohl noch am Freitag, wie ein Sprecher der Initiative "Holm bleibt" sagte. Die Studierenden riefen via SMS und Twitter Unterstützer dazu auf, an das Institut zu kommen und die Räumung durch Beamte zu verhindern.