UMKÄMPFTE PLATANE

Hier steht Christian Hönigs Lieblingsbaum. Weit ausgebreitete Krone, 167 Jahre alt. Eine Kaiserplatane an der Potsdamer Straße nahe der Staatsbibliothek. Hönig, Baumreferent beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), kennt die Geschichte des Baums.

„Zweimal schon haben Bürger um diesen Baum gekämpft“, erzählt Hönig. Einmal 1857, kurz nach der Pflanzung, als die Platane einer Straßenverlegung weichen sollte. Und noch einmal in den 1960ern. „Wie man sieht: mit Erfolg.“ Die Liebe zum Baum sei tief in der DNA der Berliner verwurzelt, meint der Naturschützer. Dutzende Bürgerinitiativen gab und gibt es in der Hauptstadt; erbittert kämpfen Nachbarschaften um einzelne Bäume. Manchmal siegen sie, oft verlieren sie. Am Landwehrkanal in Kreuzberg blieben Hunderte Bäume nach einem jahrelangen Mediationsverfahren erhalten. In Friedrichshagen, wo Anwohner kürzlich um eine heiß geliebte Kastanie kämpften, wurde der Baum zuletzt doch radikal gekappt. Heute steht er komplett ohne Krone da.

Im Krieg schrumpfte der Baumbestand dramatisch

Die Berliner und ihre Bäume. Wer ihre innige Beziehung erklären will, muss historisch weit ausholen. Muss über die Könige und Kurfürsten reden, über die Prachtalleen, Schlossgärten und Jagdreviere, mit denen Preußen der Welt die eigene Bedeutsamkeit demonstrieren wollte. Und womit lässt sich Machtwille besser ausdrücken als mit der Anpflanzung mächtiger Bäume? Unter den Linden - nehmt das, ihr Franzosen! Gartenkünstler und Landschaftsarchitekten, allen voran Peter Joseph Lenné und Gustav Meyer, haben die Stadt geformt.

Bedroht. Die Platane hält an der Potsdamer Straße seit 167 Jahren durch. Foto: Thilo Rückeis

Noch prägender für die Berliner aber war eine andere Erfahrung. Das kahle, zerbombte, abgeholzte Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg - auch das ein Bild, das sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Dramatisch war der Baumbestand während des Krieges und in den harten Wintern nach 1945 geschrumpft. Jahrzehnte dauerte es, bis die Wunden im Stadtbild verheilt waren und die seit den 1950ern neu gepflanzten Linden und Pappeln wieder stattliche Höhen erreicht hatten. „Die nachwachsenden Bäume waren für die Berliner ein sichtbares Zeichen des Wiederaufbaus“, sagt Hönig. Ungemein tröstlich. Dass Berlin nun so satt und grün erstrahlt, das soll nie wieder aufs Spiel gesetzt werden.

Wird es aber.

Der Straßenbaumbestand ist nach Berechnungen des BUND von 2005 bis 2011 um 10 000 Bäume zurückgegangen. Hönig macht dafür vor allem die leeren Kassen der Stadt verantwortlich. Bäume hatten nach der Wiedervereinigung lange keine Priorität.

Die Bürger sind misstrauisch geworden

Und man hört ja die Kettensägen, sieht wie Bäume in Parks verschwinden, Straßenbäume Baustellen weichen. Die Bürger sind misstrauisch geworden. Denn wer entscheidet das? Und auf welcher Grundlage? Hönig spürt das jeden Tag. Viele Menschen rufen beim BUND an, besorgt, wütend, manchmal geradezu außer sich. „Man hat den Berlinern zu oft erzählt, dieser oder jener Baum sei krank und müsse deshalb weg.“ Die Krankheitsdiagnose sei zwar oft richtig. Aber heißt das immer gleich Fällung? Früher habe es sich die Stadt leicht gemacht. „Man hat gar nicht ausreichend untersucht, wie weit sich das Ausmaß der Krankheit auf die Standfestigkeit auswirkt.“ Bei guter Pflege und regelmäßiger Kontrolle könnten auch kränkelnde Bäume noch lange erhalten bleiben. Trotzdem werde meist die radikale Lösung vorgezogen. Diese Politik hat den Baumbestand schrumpfen lassen.

Dazu kommt, dass immer mehr Menschen in die städtischen Grünanlagen drängen. Berlin wächst, die Stadt ist bei Touristen so beliebt wie nie - und alle wollen zur Erholung unter Laubdächern chillen, joggen, Fußball spielen. Der Tiergarten liefert den besten Beweis. An einem Wochentag zur Mittagszeit sind die Wiesen und Wege voll. Überall Hunde, Fahrräder, Kinderwagen. Und mitten hindurch grölt eine Gruppe von Teenagern auf einem rollenden Biergefährt. „Konstante Übernutzung“, nennt Hönig das. Für die städtische Vegetation sind das keine guten Bedingungen.

Eigentlich müsste man dringend gegensteuern. Mehr Grün- und Erholungsflächen ausweisen, neue Bäume pflanzen. Doch das Gegenteil passiert.

„Im Schnitt bräuchte man 90 Euro pro Baum und Jahr"

Wolfgang Leder kann das erklären. Er ist beim Bezirksamt Mitte für die Straßenbaumpflege zuständig. 27 Mitarbeiter kümmern sich um 27.000 Bäume. Viel zu wenig Personal sei das. Dazu komme der chronische Geldmangel. „Im Schnitt bräuchte man 90 Euro pro Baum und Jahr, wenn man den Bestand ordentlich pflegen will.“ Zur Verfügung haben die Bezirke aber nur 45 Euro pro Baum. Straßenbäume sind derart üblen Bedingungen ausgesetzt, um die muss man sich gut kümmern. Muss sie beschneiden, „erziehen“, nennt es Leder, dann können sie gesund bleiben und halbwegs alt werden.

Schon seit Jahren wird in den Bezirken viel weniger gepflegt, als eigentlich nötig wäre. An Neupflanzungen ist kaum noch zu denken. Dazu kommt, dass der Bestand überaltert ist. Viele der nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzten Stadtbäume haben ihren Zenit überschritten. Sie werden die nächsten Jahrzehnte nicht überstehen. Mit jedem Herbststurm klaffen größere Lücken. „Wir müssen endlich sorgsamer mit dem umgehen, was wir haben“, sagt Leder. Die Bezirksämter brauchen dafür mehr Geld. Und mittelfristig auch mehr Technik, zum Beispiel Bewässerungssysteme für den Sommer, wie man es von Straßenbäumen aus Südeuropa kennt. Denn dass man die Berliner Bäume bald wird gießen müssen - das ist keine Schwarzmalerei, sondern ein realistisches Szenario.