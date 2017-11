VERGESSENER MAULBEERBAUM

Wenn es einen typischen Berliner Baum gibt, dann ist das wohl die Linde. Jeder dritte Straßenbaum in der Hauptstadt ist eine Linde. Aber vielleicht nicht mehr lange. Die alten Linden sind vielfach pilzgeplagt: eine bereits spürbare Folge des Klimawandels. Zwar werden die hier heimischen Winterlinden immer noch nachgepflanzt, aber längst experimentieren die Bezirksämter mit neuen Sorten, mit Amerikanischer Linde, Japanischer Linde, Mongolischer Linde. Vor allem sollen zukünftig kleinere Bäume mit kompakteren Kronen gepflanzt werden. Die gelten als robuster. Und sie bremsen den Wind in den Straßenschluchten nicht allzu sehr. Unter großen, eng stehenden Alleebäumen bleiben die Abgase länger hängen. Die Hitze staut sich.

Den Bäumen, die schon da sind, wird der Mensch helfen müssen. „Die Bäume können ja nicht weg“, so hatte es BUND-Mann Hönig formuliert. Sie stehen, wo sie stehen, und müssen sehen, wie sie mit dem Wandel der Stadt klarkommen. Verkehr, Großbaustellen, Kabelverlegungen, Grundwasserabsenkungen, radikale Rückschnitte, Wurzelverletzungen - das gehört alles zum üblichen Stadtbaumschicksal.

Seit 20 Jahren sind Bäume seine große Leidenschaft

Im Innenhof der Friedrichstraße 129, Ecke Claire-Waldoff-Straße, hat ein imposanter Überlebender seinen Platz. Er ragt über Parkplätze und Straße. Im Lauf der Jahrhunderte hat sich der Stamm des Maulbeerbaumes weit zur Seite geneigt. Schon zu DDR-Zeiten hat man ihm einen metallischen Stützpfeiler verpasst und Teile des Stamms mit Beton ausgegossen. Beide Fremdkörper hat sich der Baum mittlerweile einverleibt. Sieht ziemlich tapfer aus.

Besorgt. Christian Hönig ist Baumreferent beim BUND. Foto: Thilo Rückeis

Andreas Gomolka besucht den Baum regelmäßig, begutachtet, fotografiert, vermisst ihn. Der 50-Jährige arbeitet als IT-Fachmann. Aber eigentlich, das sagt er selbst, hat er seinen Beruf verfehlt. Seit 20 Jahren sind Bäume seine große Leidenschaft. Mit Fahrrad und Kamera ist er ununterbrochen unterwegs. 3 000 besonders schöne, alte Bäume hat er in Berlin entdeckt und in einer Datenbank eingetragen. Gomolka ist Baumnerd und Stadtforscher in einem: Er recherchiert die Geschichte der Bäume, kennt sich mit Sorten und Besonderheiten aus. Er sucht sogar in antiquarischen Büchern und auf vergilbten Postkarten nach frühen Spuren „seiner“ Bäume.

Über den Maulbeerbaum in Mitte weiß er einiges. Maulbeerbäume hatten einst Kurfürst Friedrich Wilhelm und Friedrich der Große nach Berlin gebracht, in der Hoffnung, mit den Blättern die Seidenspinnerraupe füttern zu können. Die Seide war für den Preußischen Adel bestimmt, der Baum nur Mittel zum Zweck. Die Monarchie ist lange abgeschafft, aber einige der Maulbeerbäume stehen immer noch. Drei davon auf dem Kirchfriedhof in Alt-Zehlendorf, ein weiterer auf dem Althoffplatz in der Nähe des S-Bahnhofs Steglitz. Und dann noch dieser hier, eingeklemmt zwischen Häusern, Spielplatz, Baucontainer.

Rund 600 Bäume sind in Berlin als Naturdenkmale geschützt

Geschätzte 330 Jahre ist er alt. Als sich Ende des 17. Jahrhunderts in der Gegend die Hugenotten niederließen, wurde der Baum vermutlich gepflanzt. So ganz genau weiß es niemand.

Rund 600 Bäume sind in Berlin als Naturdenkmale geschützt, um sie muss und will sich die Stadt besonders kümmern. Sie werden nicht drastisch gestutzt. Im Gegenteil: Jeder Eingriff, und sei es das Absägen eines toten Astes, wird sorgfältig abgewogen. Trotzdem ist der Bestand an Naturdenkmalen seit den 1990ern geschrumpft. Etliche wurden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt. So heißt das im Amtsdeutsch, wenn Sicherheitsbedenken über den Naturschutz siegen. „Die Verkehrssicherungspflicht macht den alten Bäumen ziemlich zu schaffen“, sagt Gomolka. Da übersteht ein Baum unter widrigsten Bedingungen 300 Jahre - und geht dann an der modernen Bürokratie zugrunde.

Weitaus mehr Berliner Bäume könnten theoretisch den Naturdenkmalstatus bekommen. Die Kriterien sind so subjektiv wie schwammig: „Seltenheit, Eigenart, außergewöhnliche Schönheit und Mächtigkeit“, nennt die Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in Berlin als Voraussetzung. Was nicht explizit in der Verordnung erwähnt wird: Dass die Aufnahme von mehr Bäumen in diese Liste auch wieder eine Frage des Geldes ist. Und der politischen Prioritäten.

„Die Bäume gehören zur Stadtgeschichte“

Für Andreas Gomolka, den Baumliebhaber, greift aber dieser Schutz ohnehin zu kurz. „Mit Natur hat das ja alles wenig zu tun.“ Die Bäume in der Stadt seien fast alle von Menschen gepflanzt worden, oft aus einem konkreten historischen Anlass. Der spiegelt sich auch in den Namen wider: Friedenseiche, Kohlhaseiche, Jahneiche. „Die Bäume gehören zur Stadtgeschichte, sie sind eigentlich Kulturdenkmale.“ Und so sollte man sie auch behandeln, findet Gomolka.

Nieselregen hat eingesetzt. Leise wiegt der uralte Maulbeerbaum seine Blätter. Den Bauboom des 19. und die Kriege des 20. Jahrhunderts hat er überstanden. Ob er er auch die kommenden 100 Jahre übersteht? Auf der Liste der Naturdenkmale in Mitte fehlt der Baum.