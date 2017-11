ANGEBOHRTE KIEFER

Tock. Tock. Tock. So klingt das, wenn zwei Studenten versuchen zu ergründen, wie sich das Mikroklima in einzelnen Straßenzügen verändert. Britz-Süd, eine namenlose Grünanlage nahe der Fritz-Reuter-Allee. Auf die beiden, die sich da an einer alten Kiefer zu schaffen machen, achtet kaum jemand. Gerade haben sie einen langen Metallstab an die Rinde angesetzt. Jetzt treiben sie mit aller Kraft einen Bohrer ins Bauminnere. Das Geräusch beim Drehen klingt wie das Klopfen eines Spechts, ab und zu quietscht es laut.

Es ist schon vorgekommen, dass Passanten die Polizei geholt haben. Bäume verletzen - ja, geht's noch?

Aber das hier ist keine mutwillige Zerstörung, sondern wissenschaftliche Grundlagenforschung. Mit den Proben aus Neukölln betreibt Christoph Schneider, Professor für Klimageographie an der Humboldt-Universität (HU), Studien zur Stadterwärmung. Bäume sind komplexe Archive. Wertvolle Wissensspeicher. Und außerdem sehr empfindliche Zeitgenossen. An ihren Jahresringen lässt sich vieles ablesen. Ob es warm oder kalt, trocken oder feucht war. Wenn es ihm gelingt, die Bäume in Neukölln zum Sprechen zu bringen, will Schneider das Projekt auf ganz Berlin ausdehnen.

Schadet das Anbohren den Bäumen?

Für den Fall, dass wütende Passanten einschreiten, haben die Forscher immer einen Zettel dabei. Amtliche Genehmigung vom Grünflächenamt Neukölln. Trotzdem muss die erste Frage natürlich lauten: Schadet das Anbohren den Bäumen? Der Wissenschaftler kann beruhigen. Die Methode wird seit Jahrzehnten angewendet. Und ebenso lange werden die Heilungsprozesse beobachtet. Ergebnis: Den Eingriff verkraften die Bäume gut.

Dass das Klima sich rasant verändert, ist bekannt. Dass es in eng bebauten Städten zukünftig noch heißer wird als auf dem Land, ebenfalls. Doch Stadtgebiet ist nicht gleich Stadtgebiet. Die Hitze breitet sich nicht gleichmäßig aus. Wie trocken und stickig es wo ist, hat viel mit Versiegelung, mit Baumaterialien und Geschosshöhen, aber auch mit Wiesen und Bäumen zu tun. Sie verschaffen Linderung. „Eine einzelne Baumaßnahme verändert das Klima nicht, aber alle Baumaßnahmen über Jahrzehnte hinweg tun das durchaus.“ Berlin hat sich im 19. und 20. Jahrhundert gewaltig in der Fläche ausgedehnt. Dass es dabei dennoch grün geblieben ist, hat mit der Mehrkernigkeit der Stadt zu tun. Aus Dutzenden Dörfern wurde langsam eine Metropole. „Was wir jetzt seit der Wende erleben, ist die Umwandlung der mehrkernigen Stadt in einen Hochverdichtungsraum.“

Und die Frage ist, ob die vorhandenen Stadtbäume für diese Umwandlung und die daraus resultierenden höheren Temperaturen gewappnet sind.

Im Jahr 2100 könnte Berlin sich anfühlen wie Zentralspanien

„Sicher nicht“, sagt Schneider. Von durchschnittlich drei Grad Temperaturanstieg von 1850 bis zum Ende des 21. Jahrhunderts gehen die Forscher derzeit in Mitteleuropa aus. „Dann kommt der Stadtklimaeffekt noch oben drauf.“ Berlin um 2100? Das könnte sich anfühlen wie heutige Städte in Zentralspanien.

Bäume wachsen langsam. Stadtplaner und Architekten schaffen Fakten für Jahrzehnte, manchmal für Jahrhunderte. Wie sollte man also heute schon bauen und pflanzen, damit es kommenden Generationen in der wachsenden Großstadt halbwegs gut geht?

„Fürs Stadtklima sind viele kleine Grünflächen besser als wenige große Grünflächen“, sagt Schneider. Der Parkeffekt - Luftreinigung und Kühlung - wirke nur ein paar Häuserblocks weit. Noch ist Berlin ganz gut aufgestellt. Doch mit jedem Neubau wird es definitiv heißer. Gute Nachrichten für den Wohnungsmarkt bedeuten schlechte Nachrichten für die Bäume.