ZARTE ULME

Herbst ist Fällsaison. Aber gleichzeitig auch: Pflanzsaison. Man erkennt die Baumneulinge an ihren weiß gestrichenen Stämmen und den grünen Plastiksäcken, mit denen sie umwickelt sind. Wasserspeicher sind das. Einer dieser Bäume soll nun Hans-Joachim Zeletzky, Jahrgang 1941, gewidmet werden.

Er selbst wird das nicht miterleben. Im Mai ist er gestorben. Zeit seines Lebens hat der Feuerwehrmann in Berlin gelebt, war in der Nähe des Barbarossaplatzes - die Baummetapher trifft es am besten - tief verwurzelt. „Mein Vater hat die Stadt sehr geliebt“, erzählt seine Tochter Sabina Turner. Als er starb, waren sich seine drei Kinder einig, dass die üblichen Beerdigungskränze nicht das richtige für ihren Vater sind. „Wir haben stattdessen um Geldspenden gebeten.“ Der Plan der Geschwister: dem Vater posthum einen Baum zu pflanzen. Nicht in einem privaten Garten, sondern mitten in der Stadt. Und natürlich in Schöneberg.

Die Kampagne „Stadtbaum“ hat einen Nerv getroffen

Seit 2012 bittet der Berliner Senat die Bürger, für Bäume zu spenden. Rund 800.000 Euro sind in den letzten fünf Jahren zusammengekommen, 7500 neue Straßenbäume konnten damit gepflanzt werden. Auf einer Karte im Internet können die Spender sich den Standort aussuchen. Die Kampagne „Stadtbaum“ hat einen Nerv getroffen. Viele Anwohner und Firmen wünschen sich junge Bäume in ihrer Nachbarschaft. Nach Xavier ist das Spendenaufkommen spontan noch mal deutlich gestiegen. 500 neue Bäume werden in diesem Herbst gepflanzt.

Berührt. Sabina Turner wird für ihren toten Vater einen Baum pflanzen. Foto: Thilo Rückeis

Doch die Erfolgsgeschichte hat erste Kratzer bekommen. Die Rechnung der Stadt geht längst nicht mehr auf. Zu Beginn der Kampagne kostete es die Senatsverwaltung 1 000 Euro, einen jungen Baum einzukaufen, einpflanzen und für drei Jahre pflegen zu lassen. Die Hälfte, 500 Euro pro Baum, kam in der Regel von den Spendern. Mittlerweile muss Berlin rund 2 000 Euro pro neuem Straßenbaum ausgeben. Das heißt, bei einer Spende von 500 Euro schießt die Stadt noch mal das Dreifache hinzu. Und trotzdem hat die Senatsverwaltung Not, überhaupt Firmen zu finden, die das Einpflanzen übernehmen. Die Auftragsbücher der Baumpfleger sind voll, es mangelt an Kapazitäten und Fachkräften. Das wirkt sich spürbar auf die Preise aus. Auch 2 000 Euro pro Baum werden bald schon nicht mehr reichen.

Hans-Joachim Zeletzkys Bäumchen wird zumindest für die nächsten drei Jahre gut versorgt sein. Der gespendete Baum wird nicht exakt dort gepflanzt, wo die Familie lange gewohnt hat. Sondern in der Freisingerstraße. Die Ecke ist der Tochter dennoch vertraut. „Mein Schulweg führte da entlang.“ Der Vater bekommt zum Andenken eine Ulme - mitsamt Namensschild. Sabina Turner bewegt das. „Was gibt es Schöneres als einen Baum, um an einen Menschen zu erinnern?“ Dass sie regelmäßig nach dem Bäumchen gucken wird, steht außer Frage. Auch die Enkel werden kommen. Vielleicht ja irgendwann sogar Urenkel. Und dann sagt Turner: „Ein Baum kann so alt werden. Der steht da und wächst und gehört zur Stadt dazu.“

Wenn man ihn lässt.