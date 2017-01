Es wird ungemütlich an diesem Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Die Meteorologen kündigen Sturmtief "Axel" auch für die Hauptstadtregion an, Sturmfluten wie an der Ostsee sind zwar nicht zu befürchten, viel Niederschlag und schwere Sturmböen aber schon. Am Morgen blieb es aber noch relativ ruhig, auch die Feuerwehr musste bislang zu keinen Einsätzen ausrücken.

Sturmtief „Axel“ nähert sich dennoch mit Macht aus Nordwesten. Im Laufe des Vormittags sollte er sich auch in Berlin bemerkbar machen, hieß es am Mittwochmorgen beim Wetterdienst Mowis. Der Höhepunkt sei hier am Nachmittag erreicht, dann ziehen dichte Wolken über den Himmel, die reichlich Schneeschauer mitbringen. Die weiße Pracht wird aufgrund des starken Winds (70 bis 90 km/h) aber nicht lange liegen bleiben. "Für's Flachland ist das schon ganz ordentlich", sagte ein Meteorologe von Mowis. In der Nacht zu Donnerstag wird der Wind dann wohl abflauen. Dann wird es allerdings - quasi an "Axels" Rückseite - knackig kalt.

Schneeballschlachten bleiben vorerst ausgeschlossen

Der Berliner Wetterdienst Meteogroup warnt auch vor Frost in der Nacht, auch Glätte ist möglich. Die Kälte bleibt erstmal erhalten, verschärft sich in der Nacht zum Freitag in den äußeren Bezirken sogar auf zweistellige Werte. Am Samstag ist es mit dem kleinen Wintereinbruch aber schon wieder vorbei, die Luft kommt dann wieder aus Richtung Nordsee. Dennoch: In Osteuropa steht Kaltluft bereit. Die könnte auch zu uns kommen und ab Ende nächster Woche für einen längeren Wintereinbruch sorgen.

Vor 30 Jahren versank Berlin im Schneechaos

So unliebsam sich „Axel“ also voraussichtlich präsentieren wird – er bleibt wohl nur ein Waisenknabe gegenüber „Agnes“ und „Daniela“. So hießen die zwei Tiefdruckgebiete, die Anfang Januar 1987, vor nunmehr 30 Jahren, sich europaweit austobten und auch Berlin und Brandenburg rekordverdächtig in Eis und Schnee erstarren ließen. Nach tagelangem Dauerregen war kurz nach dem Jahreswechsel die Durchschnittstemperatur in Berlin um elf Grad gefallen, was 16 Zentimeter Neuschnee zur Folge hatte, der sich durch kräftigen Wind auf Fensterbrettern und Balkonen zu weißen Gebirgen türmte.

Der Verkehr in Berlin, West wie Ost, lief noch halbwegs normal, im Transitverkehr gab es aber schon stundenlange Verspätungen, besonders auf den Autobahnstrecken gen Süden. Die Straßenmeistereien kamen einfach nicht mehr hinterher, und die DDR-Grenzer standen oft genug vor vereisten Kofferraumschlössern, die erst mühsam mit Feuerzeugen oder Schalen voll heißem Wasser gangbar gemacht werden mussten.

Das war aber nur ein Vorbote des schneeweißen und bitterkalten Chaos, das eine Woche später übers Land, ja sogar über weite Teile Europas hereinbrach. In Berlin habe man mit minus 17 Grad den kältesten Januartag in diesem Jahrhundert gemessen, meldete der Tagesspiegel am 14. Januar, konnte aber tags darauf mit noch tieferen Temperaturen aufwarten: minus 23,3 Grad am Tegeler Fließ und sogar minus 25,3 Grad am Flughafen Schönefeld. Da es in höheren Luftschichten mit minus drei Grad vergleichsweise warm war, eine Inversionswetterlage also, drohte angesichts der vielen Kohlenheizungen massiver Smog, den nur ein scharfer Ostwind verhinderte.



In den Tagebauen fror die Kohle fest

Probleme gab es auch so genug. Die West-Berliner Bewag mahnte sparsamen Umgang mit Strom an, die Sanitärbetriebe hatten Hochbetrieb, da sogar ungünstig in Balkonnähe verlegte Heizungsleitungen einfroren, von schlappen Autobatterien ganz zu schweigen. Sogar in Bayern kam die Energieversorgung an ihre Grenze, besonders aber in der DDR, wo die Medien für die Werktätigen eine „Winterschlacht“ ausriefen. Für die Tagebaue in der Lausitz wurde es immer schwieriger, die eingefrorene Braunkohle abzubauen. „Dort wurden Angehörige der Armee und der Polizei eingesetzt, um die Förderanlagen schnee- und eisfrei zu halten“, war am 11. Januar im Tagesspiegel zu lesen. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN berichte von über 30 000 Hilfskräften, die im ganzen Land im Winterdienst eingesetzt seien. Und zu allem Überfluss kam es am 14. Januar im Kraftwerk Boxberg zu einer Explosion, die den Energieengpass massiv verschärfte.

Und doch hatte die DDR schon Schlimmeres erlebt: Im Schneechaos 1978/79 steckten Züge tagelang fest, und Rügen war für Wochen von der Außenwelt abgeschnitten. Die von „Axel“ ausgehenden Gefahren erscheinen da überschaubar.