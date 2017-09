Wetterbedingt hat die Feuerwehr in diesem Sommer wiederholt den Ausnahmezustand ausrufen müssen, heute war es wieder so weit. Die Ausläufer des über dem Atlantik entstandenen Sturmtiefs „Sebastian“, das in Hamburg zwei Todesopfer forderte, erreichten im Laufe des Tages auch die Hauptstadt. Am frühen Vormittag waren bereits 20 wetterbedingte Einsätze zu verzeichnen, und die Feuerwehr bereitete den Ausnahmezustand vor. Um 17:00 Uhr meldete die Berliner Feuerwehr über Twitter, dass der Ausnahmezustand wetterbedingt nun ausgerufen wurde. Am frühen Abend sollte er wieder enden.



Auch im S-Bahn Verkehr waren die Auswirkungen zu spüren: Gegen 14 Uhr fuhr ein Zug zwischen den Stationen Sundgauer Straße und Zehlendorf in einen möglicherweise durch Sturmböen umgestürzten Baum. 200 Fahrgäste mussten von der Feuerwehr und der Bundespolizei aus ihrer Lage befreit werden, verletzt wurde niemand. Der S-Bahnverkehr war dort beidseitig für mehrere Stunden unterbrochen.



Zuvor waren in Berlin wie Brandenburg Sturmböen gemessen worden, hieß es am Nachmittag beim Berliner Wetterdienst Meteogroup. In Wannsee beispielsweise wurde gegen 15 Uhr eine Windgeschwindigkeit von 80 km/h gemessen, in Tegel waren es sogar 85 km/h. Bei Meteogroup rechnete man im Laufe des Nachmittags für Berlin mit weitere örtlichen Sturmböen, teilweise begleitet mit heftigen Schauern. Bis zu 90 km/h wurden für möglich gehalten, das wäre schon Windstärke 10.

Die Sturmböen kamen dieses Jahr relativ früh

Einem gesunden, zumal unbelaubten Baum würde das wohl nicht allzu viel ausmachen. Doch kämen diese Sturmböen in diesem Jahr relativ früh, hieß es bei den Wetterkundlern. Durch die noch weitgehend belaubte Baumkrone böte sich dem Wind eine große Angriffsfläche, was zum Umstürzen des Baumes führen könne. Andreas Conrad und JK