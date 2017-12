Kein Schild, keine Klingel, massiver Stahl. Ganz unauffällig, wie hier an der Autobahnbrücke über der Mecklenburgischen Straße in Wilmersdorf. Wer darauf achtet, findet solche Türen an vielen neueren Brücken. Ein ehemaliger Bundeswehrsoldat sagt mit Kennerblick: „Zugang zur Sprengkammer“. Bei der Nato waren solche Bauwerke vorbereitet zur Sprengung. Ob Straße oder Schiene, im Falle eines Falles, nämlich dem Verteidigungsfalle, sollte der Feind nicht die Brücke nutzen dürfen.

Und damit die Sprengung schnell geht, wurden die Kammern eingebaut, eine Zeit lang war sogar der Sprengstoff schon drin. Später, als der Kalte Krieg nicht mehr ganz so kalt war, wurde der Sprengstoff an einem geheimen Ort in der Nähe verwahrt, den sogenannten Depotbunkern.

Aber nicht in Berlin-Wilmersdorf, versichert die Verwaltung. Eine Sprengung dieser Brücke hätte ja ohnehin keinen Sinn gemacht. Man müsse ja in die Brücke hinein, zur Wartung und Kontrolle der Lager zum Beispiel. Geheime Partyräume gebe es jedenfalls nicht in Berliner Brücken. Auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bestätigt: „Es sind selbstverständlich keine Zugänge zu Sprengkammern.“

Brücken mit großer Stützweite hätten in den Widerlagern begehbare Wartungsgänge. Hierüber können Brückenwarte schnell und einfach Wartungen und Reinigungen, zum Beispiel an den Brückenlagern und Entwässerungsleitungen, durchführen, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen.

