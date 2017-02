Heute werden ebenfalls Kitas geschlossen bleiben. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben nur die Beschäftigten in Schulen und Kitas aufgerufen. Gegen 9.45 Uhr wollen sich die Streikenden am Wittenbergplatz treffen, anschließend gibt es eine Demonstration zum Rathaus Schöneberg, wo gegen 11.15 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird. Am Dienstag haben sich nach Angaben der Gewerkschaften rund 8000 Beschäftigte am ersten Streiktag beteiligt. Sie kamen aus allen Bereichen des Landesdienstes, vor allem aber aus Schulen und Kindertagesstätten, in denen sich die Aktionen auch am stärksten auswirkten.

Auf der Demo wird unter anderem der stellvertretende Verdi-Landesbezirkschef Roland Tremper sprechen. Wegen der Demonstration muss man in der City West am Vormittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Am Donnerstag und Freitag werden in Potsdam die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in den Bundesländern fortgesetzt. Die Gewerkschaften unter Federführung von Verdi-Chef Frank Bsirske fordern rund sechs Prozent mehr Gehalt. Außerdem sollen die Berliner Kita-Beschäftigten zusätzlich mehr Geld bekommen. Anders als in anderen Bundesländern fallen sie unter den Landestarifvertrag und nicht unter die Regelungen für die Kommunen, die für die Kita-Beschäftigten einen höheren Tariflohn zahlen. Dieses Niveau wollen die Gewerkschaften jetzt für Berlin erreichen.

