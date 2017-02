An dem alten Postgebäude in der Handjerystraße in Friedenau (direkt am Renée-Sintenis-Platz) klebt seit Anfang des Jahres ein schlichter Zettel, der auf verkürzte Öffnungszeiten hinweist. Für Kunden besonders unerfreulich ist die spätere Öffnung um zehn Uhr sowie ein Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr. Die verkürzten Öffnungszeiten erklärt die Postbank, die für diese Filiale zuständig ist, damit, dass man den Standort und die dortigen Kundenfrequenzen analysiert habe. Zudem müsse man berücksichtigen, die Filiale auch wirtschaftlich betreiben zu müssen.

